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Выехал под колеса. В Омске 12-летний подросток стал жертвой ДТП

Выехал под колеса. В Омске 12-летний подросток стал жертвой ДТП

30 мая, 07:38
Фото: 1MI

В Омске 12-летний велосипедист попал в ДТП с автомобилем

Ребенок выехал внезапно с прилегающей к дому территории, водитель не успел отреагировать.

Вчера, 29 мая, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Очевидцы сообщили об аварии в ГИБДД в 17:00.

По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по улице Молодогвардейской. Когда он проезжал мимо дома №14, справа с прилегающей территории внезапно выехал велосипедист.

Водитель не успел среагировать и наехал на него. В результате аварии помощь врачей понадобилась 12-летнему мальчику. Полиция проводит проверку.

Отметим, что 28 мая произошла похожая авария. 13-летний подросток выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход прямо под колеса автомобиля ВАЗ. Школьнику понадобилась медицинская помощь.

#Происшествия#Новости#Омск#Велосипед#ДТП#ГИБДД#Вероника Жукова
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