Выехал под колеса. В Омске 12-летний подросток стал жертвой ДТП

Вчера, 29 мая, в Омске произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Очевидцы сообщили об аварии в ГИБДД в 17:00.
По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал по улице Молодогвардейской. Когда он проезжал мимо дома №14, справа с прилегающей территории внезапно выехал велосипедист.
Водитель не успел среагировать и наехал на него. В результате аварии помощь врачей понадобилась 12-летнему мальчику. Полиция проводит проверку.
Отметим, что 28 мая произошла похожая авария. 13-летний подросток выехал на самокате на нерегулируемый пешеходный переход прямо под колеса автомобиля ВАЗ. Школьнику понадобилась медицинская помощь.