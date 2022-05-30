Вассерман рекомендует искать закономерности в материалах для успешной сдачи ЕГЭ

Между тем, уже почти 25 лет образование в нашей стране сводится к тому, что школьники просто заучивают те или иные фразы, даже не вникая в связи между ними. Вассерман рекомендовал ученикам почитать «серьезную» литературу, детально аргументирующую каждую из подобных закономерностей, пишет NEWS.ru.