Вассерман рекомендует искать закономерности в материалах для успешной сдачи ЕГЭ

Он напомнил выпускникам школ о том, что классическое образование всегда основывалось именно на этом принципе.
Между тем, уже почти 25 лет образование в нашей стране сводится к тому, что школьники просто заучивают те или иные фразы, даже не вникая в связи между ними. Вассерман рекомендовал ученикам почитать «серьезную» литературу, детально аргументирующую каждую из подобных закономерностей, пишет NEWS.ru.
По словам эксперта, чтобы запомнить, что прямоугольным является треугольник со сторонами 3, 4, 5, усилий требуется не намного меньше, нежели на понимание любого из множества доказательств теоремы Пифагора, из которой данный факт – более чем очевиден.
Рособрнадзор сообщил ранее о том, что ЕГЭ-2022 будут проходить в том формате, в котором их проводили до пандемии коронавируса. Госэкзамены проходят в текущем год в период с 26 мая по 2 июля, следует из информации, опубликованной на официальном портале надзорного ведомства.