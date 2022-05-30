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В Центральном округе Омска пропал 14-летний подросток

В Центральном округе Омска пропал 14-летний подросток

30 мая, 20:01
Фото: 1MI

В Омске уже сутки ищут 14-летнего подростка

Мальчик ушел из дома накануне вечером.

В Омске  разыскивают подростка 2007 г.р. Известно, что накануне вечером он ушел из дома по ул. Завертяева.  До настоящего времени ребенок не вернулся. Поиски осложняются тем, что у мальчика с собой нет телефона. Раньше из дома он так не уходил.

Приметы подростка: на вид 14 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, темные волосы. На левой руке носит резинку синего цвета. Был одет в светлые шорты, белую футболку, на голове темно-синяя кепка.

Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, позвоните в полицию по телефонам: 79-24-02, 79-28-02, 102.

#Новости#Омск#Пропал ребенок
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