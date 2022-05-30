В Центральном округе Омска пропал 14-летний подросток

В Омске разыскивают подростка 2007 г.р. Известно, что накануне вечером он ушел из дома по ул. Завертяева. До настоящего времени ребенок не вернулся. Поиски осложняются тем, что у мальчика с собой нет телефона. Раньше из дома он так не уходил.