В Центральном округе Омска пропал 14-летний подросток

В Омске разыскивают подростка 2007 г.р. Известно, что накануне вечером он ушел из дома по ул. Завертяева. До настоящего времени ребенок не вернулся. Поиски осложняются тем, что у мальчика с собой нет телефона. Раньше из дома он так не уходил.
Приметы подростка: на вид 14 лет, рост 170 см, телосложение худощавое, темные волосы. На левой руке носит резинку синего цвета. Был одет в светлые шорты, белую футболку, на голове темно-синяя кепка.
Если вы располагаете информацией о местонахождении подростка, позвоните в полицию по телефонам: 79-24-02, 79-28-02, 102.