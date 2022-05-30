В ведомстве сообщили, что из-за пожарной опасности до 1 июня в Омской области действует штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности — 5 класс горимости наблюдается в Павлоградке и Русской Поляне. Уже в последний день весны в регионе резко испортится погода.
Северо-западный ветер порывами до 15-20 м/с принесет на территорию Омской области арктический циклон. Вместе с ним в регион придут дожди разной интенсивности, а температура днем понизится до +13…+18 градусов, по юго-востоку потеплеет до +23 градусов.
«В тылу циклона 1 июня ожидается вторжение арктической холодной воздушной массы. Погода не для прогулок — дождливая, ветреная, прохладная. Температура ночью +3…+8 градусов, днем +16…+21 градусов, местами до +11 градусов. Под влиянием арктического воздуха холодная погода сохранится и в последующие дни. В ночные часы ожидаются заморозки до -2…-7 градусов. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Вероятно, в этот день погода поставит рекорд. Известно, что в 1924 году в Омске похолодало до 0 градусов - при заморозках эту температуру вполне реально перебить. В то же время в 1952 году в Омской области потеплело до +35.7 градусов.