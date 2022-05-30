Во вторник, 31 мая, уже с утра в регионе начнет меняться погода. Температура днем упадет до +16 градусов и не поднимется выше, а к 15:00 часам в Омской области установится дождливая и грозовая погода. В течение дня по всему региону пройдет от 1 до 7 мм дождей. Ветер при этом разгонится максимум до 8 м/с.