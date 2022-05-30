В последние дни мая в Омской области ожидается достаточно летняя погода — температура будет держаться около +30 градусов, а ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с. Но все изменится накануне 1 июня.
Во вторник, 31 мая, уже с утра в регионе начнет меняться погода. Температура днем упадет до +16 градусов и не поднимется выше, а к 15:00 часам в Омской области установится дождливая и грозовая погода. В течение дня по всему региону пройдет от 1 до 7 мм дождей. Ветер при этом разгонится максимум до 8 м/с.
На следующий день, 1 июня, в первый день лета, в регионе будет достаточно сухо и прохладно. Лишь под вечер на севере региона вновь пройдут дожди с грозами. Температура в этот день будет колебаться от +14 до +20 градусов.
*прогноз погоды актуален на момент публикации материала.