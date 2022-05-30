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В последний день весны в Омской области резко похолодает и начнутся грозы

В последний день весны в Омской области резко похолодает и начнутся грозы

30 мая, 13:42
Фото: 1MI
Данные портала Ventusky.com*.

В последние дни мая в Омской области ожидается достаточно летняя погода — температура будет держаться около +30 градусов, а ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с. Но все изменится накануне 1 июня.

Во вторник, 31 мая, уже с утра в регионе начнет меняться погода. Температура днем упадет до +16 градусов и не поднимется выше, а к 15:00 часам в Омской области установится дождливая и грозовая погода. В течение дня по всему региону пройдет от 1 до 7 мм дождей. Ветер при этом разгонится максимум до 8 м/с.

На следующий день, 1 июня, в первый день лета, в регионе будет достаточно сухо и прохладно. Лишь под вечер на севере региона вновь пройдут дожди с грозами. Температура в этот день будет колебаться от +14 до +20 градусов.

*прогноз погоды актуален на момент публикации материала. 

www.ventusky.com
#Город#Новости#Омская область#Погода#Прогноз погоды#Ольга Акамова
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