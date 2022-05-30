В Омской области в три раза увеличили финансирование на детский отдых

В этом году на подготовку загородных лагерей к работе выделили почти в 3 раза больше средств, чем в 2021 году – 116.5 млн рублей. Сейчас в реестре находятся 27 загородных лагерей, 16 детских палаточных лагерей, 15 туристических походов и экспедиций, а также 517 пришкольных лагерей.