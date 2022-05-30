В Омской области в три раза увеличили финансирование на детский отдых

В Омской области в 2022 году в летних лагерях отдохнут 67 914 детей. Это на 10 500 человек больше, чем годом ранее. На организацию отдыха из областного бюджета собираются потратить 439 млн 591 тыс рублей.
В этом году на подготовку загородных лагерей к работе выделили почти в 3 раза больше средств, чем в 2021 году – 116.5 млн рублей. Сейчас в реестре находятся 27 загородных лагерей, 16 детских палаточных лагерей, 15 туристических походов и экспедиций, а также 517 пришкольных лагерей.
Сегодня, 30 мая, во время аппаратного совещания с региональным кабинетом министров губернатору Омской области Александру Буркову доложили, что в этом году наполняемость детских лагерей составила 100%. Оздоровительная кампания уже началась.