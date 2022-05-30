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В Омской области с начала года умерли больше 4 тысяч человек

В Омской области с начала года умерли больше 4 тысяч человек

30 мая, 08:27
Фото: 1MI

В Омской области за три месяца умерло в два раза больше людей, чем родилось

Омскстат опубликовал данные за январь–март 2022 года. В них говорится о рождаемости, смертности, а также браках и разводах за этот период.

Омские статистики опубликовали данные, в которых говорится о показателях естественного движения населения региона за первые три месяца 2022 года. Согласно опубликованной информации, за этот период в регионе родилось 3 947 человек.

При этом число умерших в два раза превышает количество родившихся. Так, с января по март в Омской области умерли 7 968 человек. Естественная убыль населения составила 4 021 человек.

Что касается браков и разводов, то здесь ситуация следующая. За три первых месяца 2022 года омичи заключили 2 096 браков. При этом развестись захотели только 1 929 пар.

#Общество#Новости#Омская область#Рождаемость#Смертность#Бараки#Разводы#Статистика#Вероника Жукова
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