В Омской области с начала года умерли больше 4 тысяч человек

В Омской области за три месяца умерло в два раза больше людей, чем родилось

Омскстат опубликовал данные за январь–март 2022 года. В них говорится о рождаемости, смертности, а также браках и разводах за этот период.

Омские статистики опубликовали данные, в которых говорится о показателях естественного движения населения региона за первые три месяца 2022 года. Согласно опубликованной информации, за этот период в регионе родилось 3 947 человек. При этом число умерших в два раза превышает количество родившихся. Так, с января по март в Омской области умерли 7 968 человек. Естественная убыль населения составила 4 021 человек. Что касается браков и разводов, то здесь ситуация следующая. За три первых месяца 2022 года омичи заключили 2 096 браков. При этом развестись захотели только 1 929 пар.