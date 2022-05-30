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Убийственная жара. В Омской области подросток погиб, купаясь в озере

Убийственная жара. В Омской области подросток погиб, купаясь в озере

30 мая, 12:03
Фото: 1MI

В Омской области 14-летний подросток утонул в озере

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следственном комитете, 14-летний подросток купался в озере Луговское вблизи деревни Луговая в Омском районе. Сейчас следователи осматривают место происшествия, после случившегося они опрашивали очевидцев. 

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Выясняются все обстоятельства случившегося. Во время расследования будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

 

#Общество#Новости#Омск#Смерть#Водоем#Озеро#Уголовное дело#Ольга Акамова
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