Убийственная жара. В Омской области подросток погиб, купаясь в озере

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Выясняются все обстоятельства случившегося. Во время расследования будет дана оценка действиям органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.