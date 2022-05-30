The New York Times: Украина не сможет войти в состав Евросоюза и НАТО еще много лет

Также в качестве аргумента авторы статьи указывают на то, что попытки Украины вступить в Евросоюз попирают права других государств, которые годами ждут одобрения своих заявок. Так, Турция направила свой запрос на членство в ЕС в 1987 году, однако его до сих пор не рассмотрели. Долгое время вступления в организацию ждут также Северная Македония, Черногория, Албания и Сербия.