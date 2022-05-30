The New York Times: Украина не сможет войти в состав Евросоюза и НАТО еще много лет

По мнению авторов данного материала, на это есть несколько весомых причин.
Как сообщает pravda.ru, идею президента Франции Эммануэля Макрона о формировании Европейского политического сообщества, куда могли бы войти Украина, Грузия, Молдова, Великобритания, трудно назвать состоятельной. Такой союз не сможет стать авторитетным партнером или же конкурентом Евросоюза, а состоящие в ЕПС государства будут считаться “вторым эшелоном”. В 1989 году Франсуа Миттеран, находясь на посту президента Франции, поднимал вопрос о формировании подобной организации, однако эта инициатива оказалась провальной.
Также в качестве аргумента авторы статьи указывают на то, что попытки Украины вступить в Евросоюз попирают права других государств, которые годами ждут одобрения своих заявок. Так, Турция направила свой запрос на членство в ЕС в 1987 году, однако его до сих пор не рассмотрели. Долгое время вступления в организацию ждут также Северная Македония, Черногория, Албания и Сербия.
Помимо этого, в статье The New York Times фигурирует и мнение, что ЕС вообще не будет расширяться, так как те 27 стран, которые сейчас находятся в его составе, затронул серьезный экономический кризис.