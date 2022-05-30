Суд рассмотрит иск подрядчика к пермской компании «ПЗСП» из-за некачественных работ

В качестве третьего лица в данном деле участвует подразделение ПЗСП — «Специализированный застройщик «Водники».
Компания «ПЗСП» должна была поставить для возведения дома по улице Адмирала Ушакова стройматериалы KNAUF, однако данные обязательства не были надлежащим образом исполнены, сообщает издание Properm.ru.
Журналисты направили в администрацию ПЗСП запрос по предмету судебного иска, но так и не получили ответа.
Согласно полученным с официального сайта ПЗСП сведениям, «КВАРТАЛ-С» является субподрядчиком. При этом компания «КВАРТАЛ-С» не только строит здания, но и оказывает услуги по строительному и техническому контролю. Что касается срока сдачи вышеуказанного дома, то он должен быть готов к концу 2022 — началу 2023 года. Сейчас там идет монтаж внутренних перегородок.
В 2010 году ООО «Кнауф Маркетинг Краснодар», ОАО «ПЗСП» и компания «ОТДЕЛ.kа» заключили соглашение. Договор подразумевает поставку материалов KNAUF на возводимые ПЗСП объекты по партнерским ценам.