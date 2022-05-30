Суд рассмотрит иск подрядчика к пермской компании «ПЗСП» из-за некачественных работ

Согласно полученным с официального сайта ПЗСП сведениям, «КВАРТАЛ-С» является субподрядчиком. При этом компания «КВАРТАЛ-С» не только строит здания, но и оказывает услуги по строительному и техническому контролю. Что касается срока сдачи вышеуказанного дома, то он должен быть готов к концу 2022 — началу 2023 года. Сейчас там идет монтаж внутренних перегородок.