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Суд рассмотрит иск подрядчика к пермской компании «ПЗСП» из-за некачественных работ

Суд рассмотрит иск подрядчика к пермской компании «ПЗСП» из-за некачественных работ

30 мая, 19:54
Фото: pzsp.ru
6 июля Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск строительной компании «КВАРТАЛ-С» к АО «Специализированный застройщик «ПЗСП». В иске фигурирует сумма 577 500 рублей.

В качестве третьего лица в данном деле участвует подразделение ПЗСП — «Специализированный застройщик «Водники».

Компания «ПЗСП» должна была поставить для возведения дома по улице Адмирала Ушакова стройматериалы KNAUF, однако данные обязательства не были надлежащим образом исполнены, сообщает издание Properm.ru.

Журналисты направили в администрацию ПЗСП запрос по предмету судебного иска, но так и не получили ответа.

Согласно полученным с официального сайта ПЗСП сведениям, «КВАРТАЛ-С» является субподрядчиком. При этом компания «КВАРТАЛ-С» не только строит здания, но и оказывает услуги по строительному и техническому контролю. Что касается срока сдачи вышеуказанного дома, то он должен быть готов к концу 2022 — началу 2023 года. Сейчас там идет монтаж внутренних перегородок.

В 2010 году ООО «Кнауф Маркетинг Краснодар», ОАО «ПЗСП» и компания «ОТДЕЛ.kа» заключили соглашение. Договор подразумевает поставку материалов KNAUF на возводимые ПЗСП объекты по партнерским ценам.

 

 

 

 

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