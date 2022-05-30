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Стало известно, на каких улицах Омска в этом году построят велодорожки

Стало известно, на каких улицах Омска в этом году построят велодорожки

30 мая, 20:48
Фото: 1MI
Строительство планируется на левом берегу.

В Омске в этом году планируют построить несколько велодорожек. Их оборудуют на Левобережье.

Одна из них появится при реконструкции улицы Крупской на участке от улицы Перелета до улицы Лукашевича. К октябрю планируется расширить 700-метровый участок до четырех полос с разделительной полосой и сделать велодорожку с резиновым двухслойным покрытием.

Еще одна 2-3-метровая велодорожка будет оборудована вдоль дублера по улице Лукашевича на участке от улицы Крупской до улицы Шаронова.  Здесь верхний слой предполагается сделать из асфальтобетона.

При строительстве транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом также предусмотрено обустройство велодорожки с освещением с двух сторон.

Кроме того, велодорожки планируют в микрорайоне «Прибрежный», на прилегающей к «Арене» территории, а также в парке «Зеленый остров».

#Новости#Омск#Велодорожки#Велосипед
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