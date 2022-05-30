Шаг наверх. Определился главный архитектор Омской области

Наталья Старченкова работает в Омске с 2009 года. Ранее она закончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. В 2003 по направлению бакалавриата "Архитектура" и в 2006-м ей была присвоена степень магистра "Теория градостроительства и районной планировки".

