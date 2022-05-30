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Шаг наверх. Определился главный архитектор Омской области

Шаг наверх. Определился главный архитектор Омской области

30 мая, 15:47
Фото: пресс-служба мэрии Омска

Наталья Старченкова стала главным архитектором Омской области

Сейчас она занимает пост главного архитектора города.

Стало известно, кто займет пост главного архитектора Омской области.  Напомним, ранее на эту должность был объявлен конкурс.

Победила Наталья Старченкова. Без малого год назад, она была назначена главным архитектором Омска. Причем совмещает две должности - работает еще и  замом директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии.

Наталья Старченкова работает в Омске с 2009 года.  Ранее она закончила Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. В 2003 по направлению бакалавриата "Архитектура" и в 2006-м ей была присвоена степень магистра "Теория градостроительства и районной планировки". 

Что касается конкурса на должность главного архитектора региона, он проходит в два этапа. На первом комиссия проверяет документы участников - заявление, анкету, копию паспорта, диплом об образовании. На втором проходят выступления участников с 10-минутными докладами и собеседование.

#Новости#Омская область#Омск#Архитектор
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