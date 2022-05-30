Пыльный Омск. Можно ли избавить город от последствий зимы и что для этого нужно

6 мая в Омске прошла пыльная буря, которая, вероятно, запомнится горожанам надолго. По данным МЧС, порывы ветра достигали 25 м/с. Выйти на улицу и не наглотаться летящего навстречу песка и пыли было практически невозможно. Самая популярная фраза от горожан в тот день была «аж в зубах скрипит». Из окон город выглядел, как «ежик в тумане». Омичи гадали: соседних домов почти не видно из-за пыли или все же есть надежда, что это просто туман и нависающие тучи. Увы, город в тот день окутали как раз-таки песок и пыль.