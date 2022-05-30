Пыльный Омск. Можно ли избавить город от последствий зимы и что для этого нужно

Ежегодно омичи после зимы сталкиваются с проблемой – пыль на улицах города. Она попадает не только в квартиры, оставляя неприятный след на подоконниках и полу, но и в организм человека. Особо остро ощущают дискомфорт те, у кого и без того имеются проблемы со здоровьем, например, склонность к аллергии или болезнь легких.
6 мая в Омске прошла пыльная буря, которая, вероятно, запомнится горожанам надолго. По данным МЧС, порывы ветра достигали 25 м/с. Выйти на улицу и не наглотаться летящего навстречу песка и пыли было практически невозможно. Самая популярная фраза от горожан в тот день была «аж в зубах скрипит». Из окон город выглядел, как «ежик в тумане». Омичи гадали: соседних домов почти не видно из-за пыли или все же есть надежда, что это просто туман и нависающие тучи. Увы, город в тот день окутали как раз-таки песок и пыль.
Помимо этого, в Омске часто объявляют режим неблагоприятных метеорологических условий. Во время штиля выбросы вредных веществ скапливаются в воздухе, оседают на дороги и тротуары, а потом смешиваются с пылью и попадают в человеческий организм. Например, 13 мая в Советском округе зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода почти в 5 раз. А концентрация пыли была превышена в 1.7 раз.
К слову, мэр города Сергей Шелест в ходе апрельской конференции отметил, что не считает Омск грязным, и используемая в городе песчано-соляная смесь в разы дешевле реагентов, а песок – удобное и эффективное средство в борьбе с зимней скользкостью. Он также подчеркнул, что для наведения порядка в Омске необходимо полностью укомплектовать дорожные службы спецтехникой. А на эти цели потребуется не менее 10 млрд рублей.
Мегаполис постепенно благоустраивают, однако жалобы омичей на пыль и грязь продолжают поступать.
О вреде пыли и ее влиянии на организм рассказал и профессор ОмГУПС, эколог Сергей Костарев.
«Пыль сама по себе вредна, так как это абразивный материал, который попадает к нам в легкие и фактически вызывает хронические заболевания, например, энфизему легкого. Такие случаи регистрируются и в Омске. А есть и другая сторона медали: из-за того, что в городе высокая степень загрязнения воздуха и почвы, много выбросов, то пыль цепляет всё это и попадает в организм, и может стать источником болезни», — говорит Костарев.
Эколог акцентировал внимание и на том, что в Омске настолько пыльно, что достаточно побыть на улице минут 20 и обувь становится грязной.
«Я вот хожу пешком по улице. Стоит пройти минут 20-30 и обувь уже покрывается толстым слоем пыли. Приходится часто мыть ботинки», — подытожил эколог.
О вредности пыли говорят и медики. Кандидат медицинских наук, врач иммунолог Игорь Богдашин рассказал, что пыль действительно опасна.
«Конечно, пыль вредна, она сорбирует на себе аллергены, токсичные вещества, забивает иммунные клетки, вызывая воспаление, — сообщил врач.
Он отметил, что защититься от уличной пыли омичам можно с помощью средств индивидуальной защиты, то есть масок, ставших привычными за время пандемии. Однако и в пики заболеваемости маски носили далеко не все, не говоря уже о жарких летних днях, когда инфекция сбавила обороты.
По мнению Богдашина, первопричиной загрязнения является не зимний песок, посыпаемый на дороги, а пыль, приносимая ветрами. Она с потоками воздуха заносится из Средней Азии и даже из Пакистана.
Однако эколог Сергей Костарев отмечает, что улицы в городе посыпают не чистым песком, а пескосоляной смесью, которая за зиму смешивается с землей, экскрементами животных, химическими загрязнениями с дорог. Эта смесь не влекла бы за собой серьезные последствия, если бы ее оперативно убирали, как только начинает таять снег. Однако в реальности уборка часто запаздывает, не везде проводится основательно, и высохшая грязь с вредными веществами «расползается» по городу.
«Песок, конечно, добавляет пыли, это уже вторичная пыль. Он распространяется в воздухе с землей, грязью. Это не главный источник пыли в городе, но серьезный дополнительный фактор. В основном он проявляется ранней весной, во время таяния снега. Если песок быстро убрать, то, он не оказывал бы сильного влияния. Однако убирают не сразу, и это проблема. У нас в городе уже рассматривали замену пескосоляной смеси специальными растворами. Это правильно, но необходимо уделять особое внимание к составам реагентов», — говорит эколог.
Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Бычкова считает, что снизить концентрацию пыли в воздухе можно, если грамотно подходить к озеленению города.
«У кого-то аллергия на деревья, у кого-то аллергия на сорные травы. Ветер разносит это все и перемешивает с пылью. В таком случае у человека может проявиться реакция организма», — подытожила Елена Бычкова.
Власти многих регионов подходят к решению вопроса с запыленностью городов комплексно, рассматривая вариант содержания дорог в межсезонье с помощью шампуней и пылеподавляющих средств, на подобие тех, что выпускает Уральский завод противогололедных материалов.
Так, например, «Бионорд Шампунь» эффективен для удаления остатков пескосоляной смеси, истертых покрышек, битумных покрытий, различных масляных пятен, которые образовались за зимний период.
Обычная вода не способна отмыть подобные загрязнения, а на промытом дорожным шампунем асфальте, как правило, оседает меньше пыли.
Еще одна разработка уральского производителя – пылеподавляющее средство - в 2021 году была успешно протестировано на предприятиях горнодобывающей промышленности, дорогах Казани, Новороссийска, а в этом году активно используется в Новосибирске и городах Северного Кавказа.
Принцип действия «Бионорда Антипыль» достаточно прост и эффективен: средство связывает мелкие частицы пыли в крупные, не давая им подниматься в воздух.
Работать «Антипыль» может практически в любых погодных условиях: как в дождь, так и в минусовую температуру (до -10°C), при этом сохраняя свои свойства в течение недели. Продукт безопасен для аллергиков и окружающей среды и может быть использован на различных типах дорожных покрытий, поскольку состав не создает эффекта скользкой дороги.
Возможно, в перспективе, новые технологии появятся и в нашем городе, что позволит омичам легче дышать в любое время года.