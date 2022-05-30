Понадобился час. В Омске из-за горящих вещей пришлось эвакуировать многоэтажку

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, о пожаре в многоквартирном доме в Кировском округе Омска сообщили в 13:47 часов по местному времени. Горела квартира на втором этаже. Как выяснилось, в квартире загорелись старые вещи.