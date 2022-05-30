Понадобился час. В Омске из-за горящих вещей пришлось эвакуировать многоэтажку

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, о пожаре в многоквартирном доме в Кировском округе Омска сообщили в 13:47 часов по местному времени. Горела квартира на втором этаже. Как выяснилось, в квартире загорелись старые вещи.
Самостоятельно из дома вышли 8 человек, еще пятерых омичей пришлось выводить из дома звеном газодымозащитной службы. Пострадавших в пожаре, предварительно, не оказалось. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и окна.
Площадь пожара составила 10 кв. м, полностью потушить его удалось уже через час, в 14:12 часов. На вызов выехали 17 спасателей и 3 единицы техники.