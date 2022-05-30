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Понадобился час. В Омске из-за горящих вещей пришлось эвакуировать многоэтажку

Понадобился час. В Омске из-за горящих вещей пришлось эвакуировать многоэтажку

30 мая, 16:18
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске за час потушили пожар в многоэтажке

Некоторые жильцы самостоятельно вышли из квартир.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, о пожаре в многоквартирном доме в Кировском округе Омска сообщили в 13:47 часов по местному времени. Горела квартира на втором этаже. Как выяснилось, в квартире загорелись старые вещи.

Самостоятельно из дома вышли 8 человек, еще пятерых омичей пришлось выводить из дома звеном газодымозащитной службы. Пострадавших в пожаре, предварительно, не оказалось. Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и окна.

Площадь пожара составила 10 кв. м, полностью потушить его удалось уже через час, в 14:12 часов. На вызов выехали 17 спасателей и 3 единицы техники.

#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#Спасатели#Эвакуация#Ольга Акамова
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