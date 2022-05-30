Помощь рядом. В Омской области полицейские помогли молодой паре стать родителями

Все это произошло около 17:40 часов, в час пик, и сотрудники ДПС решили сопроводить омичей в роддом. Для этого полицейские включили проблесковые маячки, чтобы объехать пробки. В результате молодые родители вовремя добрались до Роддома №1 в Омске.