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Помощь рядом. В Омской области полицейские помогли молодой паре стать родителями

Помощь рядом. В Омской области полицейские помогли молодой паре стать родителями

30 мая, 18:04
Фото: 1MI

В Омской области полицейские помогли роженице добраться до больницы

Полицейские сопроводили будущих родителей в роддом.

С необычной просьбой к наряду ДПС в районе 794 километра трассы Челябинск–Новосибирск обратился водитель автомобиля Toyota RAV4. Мужчина объяснил, что у супруги начались схватки и вот-вот начнутся роды. Супруги едут из поселка Конезаводского Марьяновского района Омской области и могут не успеть добраться до областного роддома вовремя. 

Все это произошло около 17:40 часов, в час пик, и сотрудники ДПС решили сопроводить омичей в роддом. Для этого полицейские включили проблесковые маячки, чтобы объехать пробки. В результате молодые родители вовремя добрались до Роддома №1 в Омске. 

Через несколько часов в роддоме появилась на свет девочка. Инспекторы ДПС спустя несколько дней пришли на выписку, чтобы поздравить молодых родителей с радостным событием. Для безопасности полицейские подарили семье автокресло. 

55.мвд.рф
#Происшествия#Новости#Омская область#Роддом#Роженица#Молодые родители#ДПС#Полиция#Ольга Акамова#Видео
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