Помощь рядом. В Омской области полицейские помогли молодой паре стать родителями

С необычной просьбой к наряду ДПС в районе 794 километра трассы Челябинск–Новосибирск обратился водитель автомобиля Toyota RAV4. Мужчина объяснил, что у супруги начались схватки и вот-вот начнутся роды. Супруги едут из поселка Конезаводского Марьяновского района Омской области и могут не успеть добраться до областного роддома вовремя.
Все это произошло около 17:40 часов, в час пик, и сотрудники ДПС решили сопроводить омичей в роддом. Для этого полицейские включили проблесковые маячки, чтобы объехать пробки. В результате молодые родители вовремя добрались до Роддома №1 в Омске.
Через несколько часов в роддоме появилась на свет девочка. Инспекторы ДПС спустя несколько дней пришли на выписку, чтобы поздравить молодых родителей с радостным событием. Для безопасности полицейские подарили семье автокресло.