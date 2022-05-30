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Помощь отовсюду. Глава района в Омской области занялся тушением пожаров

Помощь отовсюду. Глава района в Омской области занялся тушением пожаров

30 мая, 15:49
Фото: 1MI

В Омской области к тушению пожаров присоединились чиновники

В регионе все еще действует особый противопожарный режим.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области рассказали, что до сих пор в лесах региона бушуют пожары. Тушат их не только силами спасателей, но и с помощью местных жителей , в том числе и сотрудников местных администраций.

На прошедших выходных лесные пожары случились сразу в трех районах области: в Азовском, Таврическом и Саргатском районах. В последнем случае спутник еще не успел зафиксировать термоточку, но местные жители уже заметили дым и сообщили спасателям о возгорании, которое случилось прямо в лесу.

На ликвидацию пожара вместе со спасателями отправили группу администрации Саргатского городского поселения вместе с главой Саргатского муниципального района Владимиром Хохловым. По словам главы местного лесничества, глава района возит в личном авто два ранцевых огнетушителя с водой и регулярно помогает спасателям справляться с возгораниями.

Всего же пожар в лесу Саргатского района тушили 9 человек, также к тушению привлекли трактор и три автомобиля. Справиться с огнем удалось за полтора часа.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области напомнили, что в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности из-за пожарной опасности, а в некоторых районах действует  3 класс пожарной опасности. На территории Калачинского, Муромцевского, Нововаршавского, Оконешниковского, Павлоградского, Русско-Полянского, Таврического и Черлакского районов вовсе действует повышенный 4 класс опасности. В связи с этим омичам запрещено гулять по лесам и жечь костры.

За нарушение этих запретов омичам грозят штрафы вплоть до 400 тыс рублей. При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номеру 101.

#Общество#Новости#Омск#Пожары#Буря и пожары в Омске#Огонь#Тушение#Ольга Акамова
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