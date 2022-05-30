Под Челябинском найден и обезврежен осколочно-фугасный снаряд

Как отметили в пресс-службе управления Росгвардии по области, сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» обезвредили 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд с обломанным взрывателем, который был найден местным жителем в поле. Об этом пишет 360tv.ru.
«Специалистами было установлено, что находкой является 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что у снаряда был обломан взрыватель. Кроме того, было установлено, что боеприпас ранее прошел канал ствола, и представлял опасность жизни и здоровью окружающих. С соблюдением мер предосторожности находка была уничтожена, добавили в Росгвардии.