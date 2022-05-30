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Под Челябинском найден и обезврежен осколочно-фугасный снаряд

Под Челябинском найден и обезврежен осколочно-фугасный снаряд

31 мая, 00:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Челябинской области сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили бесхозный осколочно-фугасный снаряд.

Как отметили в пресс-службе управления Росгвардии по области, сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» обезвредили 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд с обломанным взрывателем, который был найден местным жителем в поле. Об этом пишет 360tv.ru.

«Специалистами было установлено, что находкой является 152-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у снаряда был обломан взрыватель. Кроме того, было установлено, что боеприпас ранее прошел канал ствола, и представлял опасность жизни и здоровью окружающих. С соблюдением мер предосторожности находка была уничтожена, добавили в Росгвардии.

 

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