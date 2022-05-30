Под Челябинском найден и обезврежен осколочно-фугасный снаряд

В ведомстве уточнили, что у снаряда был обломан взрыватель. Кроме того, было установлено, что боеприпас ранее прошел канал ствола, и представлял опасность жизни и здоровью окружающих. С соблюдением мер предосторожности находка была уничтожена, добавили в Росгвардии.