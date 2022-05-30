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Передача российских активов Украине вне закона угрожает репутации Евросоюза

30 мая, 15:46
Попытка Европейского союза и западных стран отобрать активы России и передать их якобы на восстановление Украины может привести к серьезным последствиям для самого ЕС.

По мнению аналитиков из США, при таком сценарии может пострадать репутация Евросоюза. Законный юридический механизм для проведения подобных операций отсутствует. Следовательно, лидеры Евросоюза позволят себе действия, которыми осознанно нарушат законодательство. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на аналитиков Financial Times.

В Европе полагают, что «наказание» России и оказание помощи Украине являются вескими моральными аргументами.

«Передать чужие активы другому — отнюдь не то же самое, что их заморозить», - предупредили иностранные аналитики.

Без прозрачной и последовательной структуры Запад столкнется или с продолжительными и дорогостоящими судебными тяжбами, или с полной утратой доверия, констатировали авторы публикации.

Европейский союз выстроен на доверии, и оно неизбежно будет подорвано в случае, если активы РФ передадут Украине, минуя юридические аспекты, резюмировали зарубежные аналитики. 

 

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