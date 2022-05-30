Передача российских активов Украине вне закона угрожает репутации Евросоюза

По мнению аналитиков из США, при таком сценарии может пострадать репутация Евросоюза. Законный юридический механизм для проведения подобных операций отсутствует. Следовательно, лидеры Евросоюза позволят себе действия, которыми осознанно нарушат законодательство. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на аналитиков Financial Times.