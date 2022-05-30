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Омский МФЦ лишил пенсионерку льгот из-за чужого долга по коммунальным платежам

Омский МФЦ лишил пенсионерку льгот из-за чужого долга по коммунальным платежам

30 мая, 17:04
Фото: 1MI
Женщине пришлось обратиться в прокуратуру

В одном из омских МФЦ ветерану труда приостановили социальные выплаты из-за несуществующего долга за коммунальные услуги. Информация о задолженности отображалась в программе ГИС ЖКХ.

Омичка, в свою очередь, обратилась в прокуратуру. Ведомство выяснило, что в квартире с ветераном труда соседствует еще один жилец. Именно он накопил долги. Однако в МФЦ приняли их за долги получательницы.

По решению прокуратур, женщине восстановили право получать социальную выплату. В том числе и за предыдущие месяцы.

#Новости#Омск#Льготы#Коммунальные услуги
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