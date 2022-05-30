Омский МФЦ лишил пенсионерку льгот из-за чужого долга по коммунальным платежам

В одном из омских МФЦ ветерану труда приостановили социальные выплаты из-за несуществующего долга за коммунальные услуги. Информация о задолженности отображалась в программе ГИС ЖКХ.
Омичка, в свою очередь, обратилась в прокуратуру. Ведомство выяснило, что в квартире с ветераном труда соседствует еще один жилец. Именно он накопил долги. Однако в МФЦ приняли их за долги получательницы.
По решению прокуратур, женщине восстановили право получать социальную выплату. В том числе и за предыдущие месяцы.