Омские ученые создали тренажер для отработки проведения люмбальной пункции

Как сообщает «КП-Омск», по словам главы региона сотрудники ОмГТУ и врачи должны создать полностью работающий образец тренажера, позволяющий в полной мере передавать реальные ощущения врачебной манипуляции. Это позволит лучше подготовить студентов к проведению операций и снизить риск осложнений.
Сообщается, что разработка имеет все достоинства иностранных тренажеров, но стоит при этом в разы дешевле.
«Я считаю, разработка достойна 10-летия науки и технологий, объявленного президентом, подчеркнул глава региона», — заявил Бурков.