Омские ученые создали тренажер для отработки проведения люмбальной пункции

Как сообщает «КП-Омск», по словам главы региона сотрудники ОмГТУ и врачи должны создать полностью работающий образец тренажера, позволяющий в полной мере передавать реальные ощущения врачебной манипуляции. Это позволит лучше подготовить студентов к проведению операций и снизить риск осложнений.