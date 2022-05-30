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Омские ученые создали тренажер для отработки проведения люмбальной пункции

30 мая, 16:27
Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о создании омскими учеными отечественного тренажера для проведения люмбальной пункции — процедуры забора образца спинномозговой жидкости.

Как сообщает «КП-Омск», по словам главы региона сотрудники ОмГТУ и врачи должны создать полностью работающий образец тренажера, позволяющий в полной мере передавать реальные ощущения врачебной манипуляции. Это позволит лучше подготовить студентов к проведению операций и снизить риск осложнений.

Сообщается, что разработка имеет все достоинства иностранных тренажеров, но стоит при этом в разы дешевле.

«Я считаю, разработка достойна 10-летия науки и технологий, объявленного президентом, подчеркнул глава региона», — заявил Бурков.

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