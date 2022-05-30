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Омская шина попала в американский постапокалиптический сериал

Омская шина попала в американский постапокалиптический сериал

30 мая, 21:06
Фото: Скриншот из сериала «Halo» от Paramount+
Покрышка «засветилась» в сериале Halo.

Зрители увидели омские шины на кадрах американского фантастического сериала Halo.

В первой серии первого сезона главная героиня Кван Ха прячется за колесо спецтехники. На покрышке колеса надпись о том, что она омского производства. В кадре мелькает маркировка «Модель Ви-3». 

«Данная покрышка повышенной проходимости с характерным рисунком протектора и маркировкой „Ви-3“ предназначена для большегрузной, в том числе карьерной техники (МАЗ, КрАЗ, Урал, IVECO), и выпускается в Омске в настоящее время», — рассказали в пресс-службе производителя.
скриншот из сериала «Halo» от Paramount+

Размер шины составляет 1300×530×533 мм, вес одной покрышки — более 120 кг, — описали реквизит сериала производители.

Сериал Halo является экранизацией культовой одноименной компьютерной игры. Проект студии Paramount+ с внушительным бюджетом и солидным продюсерским составом во главе со Стивеном Спилбергом был представлен на стриминговых сервисах в марте 2022 года и обеспечил себе большое число поклонников. По сценарию, действие сериала разворачивается в 26 веке (съемки проходили в Канаде и Венгрии) во время войны людей с представителями внеземных цивилизаций.

#Новости#Омск#Сериалы#Шины
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