Омская шина попала в американский постапокалиптический сериал

Сериал Halo является экранизацией культовой одноименной компьютерной игры. Проект студии Paramount+ с внушительным бюджетом и солидным продюсерским составом во главе со Стивеном Спилбергом был представлен на стриминговых сервисах в марте 2022 года и обеспечил себе большое число поклонников. По сценарию, действие сериала разворачивается в 26 веке (съемки проходили в Канаде и Венгрии) во время войны людей с представителями внеземных цивилизаций.