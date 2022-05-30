Омичка стала жертвой «перекупов», которые развели на деньги около сотни россиян

Историю «всероссийского автомобильного обмана» рассказала редакция «Восток-Медиа». В числе других пострадавших на уловку продавцов машин из Владивостока попалась и омичка.
Ирина Я. нашла компанию «Токио-трейд» на одном из популярных сайтов объявлений. В октябре прошлого года она обратилась за покупкой машины. В процессе совершения сделки ничего не вызывало подозрений. Заключили договор на поставку автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» из Японии по цене 1.13 млн рублей. Первый платеж — 80 тыс рублей — за подбор автомобиля Ирина перечислила в октябре. После этого оплатила еще 922.6 тыс.
«Далее пошли сказки, что авто в пути, информации о местонахождении у менеджера и у конторы нет. В декабре прошлого года менеджер перестал отвечать на телефонные звонки, телефон отключил. В январе написали заявление в МВД, пришло уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела», — рассказала Ирина.
Менеджер появился сам — вышел на связь с другого номера телефона. Объяснил, что были проблемы с телефоном и успокоил — в феврале 2022 года авто будет во Владивостоке. Потом «доставку» перенесли на март, далее — на апрель… Однако в апреле компания попросила перечислить еще денег.
«В апреле, когда мы упорно начали названивать менеджеру, он сообщил, что автомобиль пришел на таможню и необходимо срочно оплатить еще 258 812 руб за таможенные расходы. Якобы автомобиль пришел как конструктор и документов на него не будет, т. е. на учет я его поставить не смогу. Однако ни одного подтверждающего документа, что автомобиль куплен и пришел на территорию РФ, нам не предоставили», - говорит женщина.
Менеджеры компании предлагали подобрать авто по запросу на аукционах в Японии, доставить его в Приморье и далее в любую точку страны.
В общей сложности несостоявшиеся покупатели перевели миллионы рублей на счета фирмы. Однако своих автомобилей так и не дождались. Некоторые из них уже обратились в полицию, прокуратуру и готовят иски в суд.
Похожие истории рассказали несостоявшиеся автовладельцы с Камчатки и Сахалина, из Бурятии и Амурской области, из Оренбурга и Белгорода. Чтобы заверить покупателей в надежности компании, менеджеры присылали им фото своих паспортов. Но, получив деньги, пропадали.
Компания позиционировала себя как работающая во Владивостоке. Некоторые «покупатели» даже отправляли знакомых, чтобы те убедились, что офис действительно существует.
Однако, как следует из открытых данных, ООО «Токио-трейд» зарегистрировано в Находке. Ее владелец и генеральный директор — Алексей Сергеевич Кайгородов. Последняя бухгалтерская отчетность подана с нулевыми показателями, а сведения в Едином государственном реестре юридических лиц признаны недостоверными.
Ранее у «Токио трейд» был еще один совладелец — Владимир Анатольевич Чесноков. Однако некоторое время назад он зарегистрировал в Находке еще одну компанию — ООО «Курума авто». Фирма предлагает клиентам те же услуги.
По мнению юриста Эдуарда Черторинского, у обманутых покупателей мало шансов вернуть свои деньги.
«Правоохранительные органы в таких случаях разводят руками. Почему так происходит: человек пишет заявление в полицию, что так мол и так, был договор, обещали машину, деньги перевел, но нет ни денег, ни машины. Что делает получивший подобное заявление оперативный сотрудник? Опрашивает лицо, в отношении которого поступило заявление — обычно это либо директор ООО, либо конкретный менеджер. Тот приходит на допрос и говорит — да, мы пока ничего покупателю не поставили, но договор не расторгнут, машину подбирают, и как только — так сразу и привезем. Либо — да, договор расторгнут, но денежные средства мы сейчас вернуть человеку не можем, поскольку их попросту нет. Как только появятся — сразу вернем», — комментирует эксперт.
С точки зрения уголовного кодекса, мошенничество — это умышленное преступление. Поэтому кроме завладения денежными средствами следователям нужно доказать умысел на их хищение. Юрист приводит пример.
«Допустим, вы дали деньги в долг по расписке, вам их обещали вернуть через месяц, и не вернули. Вы пишете заявление. Вторая сторона говорит — да, я не отрицаю, что занимал, что не вернул, но денег у меня сейчас нет и я верну сразу, как только будут. Естественно, уголовное дело никто возбуждать не будет. Для правоохранителей две указанные ситуации идентичны: есть договор, есть передача денежных средств, есть задержка в исполнении либо в возврате денег, что представляет собой гражданско-правовой спор. То есть преступления нет, идите судитесь. А смысл в этом суде какой? Компания явно на нулях, да еще и деньги могли принимала „мимо кассы“, на карты сотрудников. Суд вы выиграете, еще и денег на адвокатов потратите, а дальше что — как их взыскивать»?
Помочь может, по словам юриста, массовость обращений. С каждым следующим заявлением шансы, что будет начато уголовное дело, растут. При наличии большого объема подобных заявлений становится очевидно, что компания «набрала» контрактов, заведомо не имея намерений их исполнять. И это уже совсем другой разговор, — пояснил юрист.
Что касается этой истории, дело осложняется еще и тем, что деньги переводили жители разных регионов. И заявления в полицию они писали по месту жительства. Поэтому массовости пострадавших оперативники могут не увидеть.