Омичка стала жертвой «перекупов», которые развели на деньги около сотни россиян

Ирина Я. нашла компанию «Токио-трейд» на одном из популярных сайтов объявлений. В октябре прошлого года она обратилась за покупкой машины. В процессе совершения сделки ничего не вызывало подозрений. Заключили договор на поставку автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado» из Японии по цене 1.13 млн рублей. Первый платеж — 80 тыс рублей — за подбор автомобиля Ирина перечислила в октябре. После этого оплатила еще 922.6 тыс.

«Далее пошли сказки, что авто в пути, информации о местонахождении у менеджера и у конторы нет. В декабре прошлого года менеджер перестал отвечать на телефонные звонки, телефон отключил. В январе написали заявление в МВД, пришло уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела», — рассказала Ирина.

Менеджер появился сам — вышел на связь с другого номера телефона. Объяснил, что были проблемы с телефоном и успокоил — в феврале 2022 года авто будет во Владивостоке. Потом «доставку» перенесли на март, далее — на апрель… Однако в апреле компания попросила перечислить еще денег.

«В апреле, когда мы упорно начали названивать менеджеру, он сообщил, что автомобиль пришел на таможню и необходимо срочно оплатить еще 258 812 руб за таможенные расходы. Якобы автомобиль пришел как конструктор и документов на него не будет, т. е. на учет я его поставить не смогу. Однако ни одного подтверждающего документа, что автомобиль куплен и пришел на территорию РФ, нам не предоставили», - говорит женщина.

Жертвами компании вместе с Ириной из Омска стали около сотни человек от Камчатки до Сочи.

Менеджеры компании предлагали подобрать авто по запросу на аукционах в Японии, доставить его в Приморье и далее в любую точку страны.

В общей сложности несостоявшиеся покупатели перевели миллионы рублей на счета фирмы. Однако своих автомобилей так и не дождались. Некоторые из них уже обратились в полицию, прокуратуру и готовят иски в суд.

Похожие истории рассказали несостоявшиеся автовладельцы с Камчатки и Сахалина, из Бурятии и Амурской области, из Оренбурга и Белгорода. Чтобы заверить покупателей в надежности компании, менеджеры присылали им фото своих паспортов. Но, получив деньги, пропадали.