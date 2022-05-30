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Омичка отсудила у перевозчика компенсацию за трагическую гибель мужа

Омичка отсудила у перевозчика компенсацию за трагическую гибель мужа

30 мая, 12:21
Фото: 1MI

Омичка отсудила 140 тысяч за гибель мужа под колесами маршрутки

Суд удовлетворил апелляцию омички, которая требовала компенсацию морального вреда за смерть супруга и кормильца семьи.

В марте 2020 года на улице Нефтезаводской произошло смертельное ДТП. Мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Водитель маршрутки сбил пешехода, после чего тот скончался.

Супруга погибшего мужчины обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Также она настаивала на том, чтобы водитель каждый месяц выплачивал ее детям определенную сумму из-за потери кормильца.

Экспертиза показала, что водитель маршрутки не имел технической возможности экстренно остановить транспорт. Суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении требований, указав на то, что вина водителя в причинении ущерба отсутствует.

Прокурор и супруга погибшего подали апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда решила взыскать в перевозчика 140 тыс рублей компенсации морального вреда и судебных расходов. Также он должен каждый месяц выплачивать по 8 тыс рублей 6-летнему и 14-летнему детям погибшего до их совершеннолетия.

#Происшествия#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#ДТП#Компенсация морального вреда#Вероника Жукова
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