Омичка отсудила у перевозчика компенсацию за трагическую гибель мужа

В марте 2020 года на улице Нефтезаводской произошло смертельное ДТП. Мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Водитель маршрутки сбил пешехода, после чего тот скончался.
Супруга погибшего мужчины обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Также она настаивала на том, чтобы водитель каждый месяц выплачивал ее детям определенную сумму из-за потери кормильца.
Экспертиза показала, что водитель маршрутки не имел технической возможности экстренно остановить транспорт. Суд первой инстанции отказал женщине в удовлетворении требований, указав на то, что вина водителя в причинении ущерба отсутствует.
Прокурор и супруга погибшего подали апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда решила взыскать в перевозчика 140 тыс рублей компенсации морального вреда и судебных расходов. Также он должен каждый месяц выплачивать по 8 тыс рублей 6-летнему и 14-летнему детям погибшего до их совершеннолетия.