Омичка отсудила у перевозчика компенсацию за трагическую гибель мужа

Прокурор и супруга погибшего подали апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда решила взыскать в перевозчика 140 тыс рублей компенсации морального вреда и судебных расходов. Также он должен каждый месяц выплачивать по 8 тыс рублей 6-летнему и 14-летнему детям погибшего до их совершеннолетия.