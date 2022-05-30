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Названы самые «курящие» профессии в Омской области

Названы самые «курящие» профессии в Омской области

30 мая, 14:14
Фото: 1MI
И женщины, и мужчины курят на работе.

Портал SuperJob провел исследование, чтобы выяснить, представители каких профессий в Омской области наиболее зависимы от табака. Оказалось, что заядлых курильщиков хватает и среди женщин, и среди мужчин.

Больше всего курильщиков в Омске насчитали среди курьеров. О вредной привычке рассказали 41% мужчин и 30% женщин — курьеров. В целом же курильщиков больше всего именно среди курьеров — примерно 45% от всех опрошенных.

Среди мужчин еще 42% курильщиков есть среди администраторов, 41% — среди квалифицированных рабочих, 37% — среди кладовщиков и 36% — среди операторов кол-центров. Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (30%), официантки (24%), PR-менеджеры (22%), маркетологи (21%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 20%).

Бороться с вредной привычкой чаще всего получается у мужчин-водителей (51%), менеджеров по продажам (44%) системных администраторов (42%), медбратьев (40%) и HR-менеджеров (41%). Интересно, что среди женщин признались в успешной борьбе с вредной привычкой 38% из опрошенных курьеров.

Интересно, что среди опрошенных есть и те, кто вообще никогда не курили. Чаще всего это программисты (78%), учителя и главные бухгалтеры (по 65%), менеджеры по логистике (63%), диспетчеры (57%) и аналитики (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (84%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 78%), секретарей (74%) и дизайнеров (70%).

#Общество#Новости#Омская область#Курение#Табак#Рейтинг#Профессии#Ольга Акамова
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