Портал SuperJob провел исследование, чтобы выяснить, представители каких профессий в Омской области наиболее зависимы от табака. Оказалось, что заядлых курильщиков хватает и среди женщин, и среди мужчин.
Больше всего курильщиков в Омске насчитали среди курьеров. О вредной привычке рассказали 41% мужчин и 30% женщин — курьеров. В целом же курильщиков больше всего именно среди курьеров — примерно 45% от всех опрошенных.
Среди мужчин еще 42% курильщиков есть среди администраторов, 41% — среди квалифицированных рабочих, 37% — среди кладовщиков и 36% — среди операторов кол-центров. Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (30%), официантки (24%), PR-менеджеры (22%), маркетологи (21%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 20%).
Бороться с вредной привычкой чаще всего получается у мужчин-водителей (51%), менеджеров по продажам (44%) системных администраторов (42%), медбратьев (40%) и HR-менеджеров (41%). Интересно, что среди женщин признались в успешной борьбе с вредной привычкой 38% из опрошенных курьеров.
Интересно, что среди опрошенных есть и те, кто вообще никогда не курили. Чаще всего это программисты (78%), учителя и главные бухгалтеры (по 65%), менеджеры по логистике (63%), диспетчеры (57%) и аналитики (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (84%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 78%), секретарей (74%) и дизайнеров (70%).