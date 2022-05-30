Интересно, что среди опрошенных есть и те, кто вообще никогда не курили. Чаще всего это программисты (78%), учителя и главные бухгалтеры (по 65%), менеджеры по логистике (63%), диспетчеры (57%) и аналитики (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (84%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 78%), секретарей (74%) и дизайнеров (70%).