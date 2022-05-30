НАТО обвинило Россию в своем расширении на восток

По его словам, Россия якобы нарушила Основополагающий акт о взаимных отношениях, совершив «нападение» на Украину. А еще потому, что, как якобы оговаривается в документе, Москва должна регулярно обращаться к НАТО за «консультациями», чего по факту не происходит, пишет pravda.ru.