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НАТО обвинило Россию в своем расширении на восток

НАТО обвинило Россию в своем расширении на восток

30 мая, 22:58
Фото: pixabay.com

НАТО обвинило Россию в своем расширении на восток

Мирча Джоанэ заявил, что НАТО активно расширяется и укрепляется на восточном фланге именно потому, что Российская Федерация начала спецоперацию на Украине.

По его словам, Россия якобы нарушила Основополагающий акт о взаимных отношениях, совершив «нападение» на Украину. А еще потому, что, как якобы оговаривается в документе, Москва должна регулярно обращаться к НАТО за «консультациями», чего по факту не происходит, пишет pravda.ru. 

В интервью журналистам Джоанэ заявил, что напав на Украину и прекратив общение с Североатлантическим Альянсом, РФ своими руками аннулировала Основополагающий акт. И теперь, по его словам, российские власти сами виноваты в происходящем, а у НАТО развязаны руки, чтобы обеспечить защиту странам восточной Европы от «российской агрессии».

 

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