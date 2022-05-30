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На фестивале в США в результате стрельбы погибла женщина

На фестивале в США в результате стрельбы погибла женщина

30 мая, 13:53
Фото: pxhere.com
В результате стрельбы на фестивале в США погибла женщина, семь человек ранены.

В Оклахоме (США) на фестивале мужчина открыл стрельбу, в результате пострадали семь человек, есть один погибший, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Associated Press и информацию из бюро расследований штата. Подозреваемый к настоящему моменту задержан.

Происшествие произошло на фестивале, который проводился под открытым небом. Восемь человек получили огнестрельные ранения, в заявлении бюро расследований штата есть информация о погибшей 39-летней женщине. Также пострадал один несовершеннолетний. Уточняется, что травмы, полученные пострадавшими, не опасны для жизни.

Подозреваемый в совершении преступления — 26-летний мужчина. Он открыл огонь из огнестрельного оружия на фестивале, который проводился в честь Дня поминовения. Общее количество участников мероприятия — порядка 1,5 тыс. человек. Как рассказали свидетели, стрельбе предшествовал конфликт.

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