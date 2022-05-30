На фестивале в США в результате стрельбы погибла женщина

Происшествие произошло на фестивале, который проводился под открытым небом. Восемь человек получили огнестрельные ранения, в заявлении бюро расследований штата есть информация о погибшей 39-летней женщине. Также пострадал один несовершеннолетний. Уточняется, что травмы, полученные пострадавшими, не опасны для жизни.