На дороге лужа крови. В центре Омска произошла жуткая авария с мотоциклистом

Вчера, 29 мая, около 23:55 в центре Омска произошла жуткая авария с мотоциклистом. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Audi A6 ехал по улице Ленина со стороны Партизанской.
В районе дома №14 он решил перестроиться влево, однако в этот момент столкнулся с мотоциклом Honda CBR, за рулем которого ехал 31-летний мужчина. После ДТП мотоцикл врезался во встречный автомобиль Honda Odyssey, который находился под управлением 39-летней женщины.
Также во время аварии колесо от мотоцикла повредило припаркованный автомобиль Mercedes CL500. Водителю мотоцикла понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.