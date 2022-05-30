На дороге лужа крови. В центре Омска произошла жуткая авария с мотоциклистом

В районе дома №14 он решил перестроиться влево, однако в этот момент столкнулся с мотоциклом Honda CBR, за рулем которого ехал 31-летний мужчина. После ДТП мотоцикл врезался во встречный автомобиль Honda Odyssey, который находился под управлением 39-летней женщины.