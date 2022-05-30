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На дороге лужа крови. В центре Омска произошла жуткая авария с мотоциклистом

На дороге лужа крови. В центре Омска произошла жуткая авария с мотоциклистом

30 мая, 10:51
Фото: 1MI

В Омске на улице Ленина сбили водителя мотоцикла

Водитель иномарки наехал на мотоциклиста, когда перестраивался влево.

Вчера, 29 мая, около 23:55 в центре Омска произошла жуткая авария с мотоциклистом. По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля Audi A6 ехал по улице Ленина со стороны Партизанской.

В районе дома №14 он решил перестроиться влево, однако в этот момент столкнулся с мотоциклом Honda CBR, за рулем которого ехал 31-летний мужчина. После ДТП мотоцикл врезался во встречный автомобиль Honda Odyssey, который находился под управлением 39-летней женщины.

Также во время аварии колесо от мотоцикла повредило припаркованный автомобиль Mercedes CL500. Водителю мотоцикла понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку.

УМВД России по Омской области
#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Мотоцикл#Вероника Жукова
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