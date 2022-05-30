Мать скончавшихся двойняшек в Комсомольске-на-Амуре опровергла слухи об их отравлении

Как сообщает fedpress.ru, после того, как стало известно о трагедии, люди в соцсетях стали высказывать различные версии, почему погибли дети. По одной из них, которая почему-то получила распространение, виновата в гибели детей их отравленная одежда.
В своем голосовом сообщении 30-летняя женщина просит не верить слухам. По предварительным данным, это могло быть инфекционное заболевание. Точную причину должна установить экспертиза.
Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела из ее квартиры изъяты еда, вещи и даже бытовые отходы.