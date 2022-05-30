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Мать скончавшихся двойняшек в Комсомольске-на-Амуре опровергла слухи об их отравлении

30 мая, 19:46
Мама скончавшихся недавно двойняшек в Комсомольске-на-Амуре просит людей не верить слухам о об отравлении ее детей.

Как сообщает fedpress.ru, после того, как стало известно о трагедии, люди в соцсетях стали высказывать различные версии, почему погибли дети. По одной из них, которая почему-то получила распространение, виновата в гибели детей их отравленная одежда.

В своем голосовом сообщении 30-летняя женщина просит не верить слухам. По предварительным данным, это могло быть инфекционное заболевание. Точную причину должна установить экспертиза.

Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела из ее квартиры изъяты еда, вещи и даже бытовые отходы.

 

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