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Лето откладывается. На Омск надвигается гроза, дожди и похолодание

Лето откладывается. На Омск надвигается гроза, дожди и похолодание

30 мая, 09:56
Фото: 1MI

В Омске похолодает до +5 и будут идти дожди

Текущая неделя ожидается куда более холодной, чем предыдущая.

Согласно данным сайта «Гисметео», в ближайшую неделю омичей ждет холодная и дождливая погода. Сегодня, 30 мая, в городе сохранится ясная и теплая погода, воздух прогреется до +23 градусов. Завтра, 31 мая, столбик термометра покажет +13…+19 градусов. Будет идти дождь, гроза, выпадет 4.4 мм осадков.

В среду, 1 июня, в город придет похолодание. Пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +9…+17 градусов. В четверг, 2 июня, будет еще холоднее — +5…+10 градусов. Будет идти дождь, выпадет 3.3 мм осадков.

В пятницу, 3 июня, осадков не ожидается. Будет немного теплее, чем днем ранее, воздух прогреется до +5…+14 градусов. В субботу, 4 июня, характер погоды не изменится. В воскресенье, 5 июня, потеплеет до +6…+18 градусов.

#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Вероника Жукова
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