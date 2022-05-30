Лето откладывается. На Омск надвигается гроза, дожди и похолодание

В пятницу, 3 июня, осадков не ожидается. Будет немного теплее, чем днем ранее, воздух прогреется до +5…+14 градусов. В субботу, 4 июня, характер погоды не изменится. В воскресенье, 5 июня, потеплеет до +6…+18 градусов.