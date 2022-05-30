Лето откладывается. На Омск надвигается гроза, дожди и похолодание

Согласно данным сайта «Гисметео», в ближайшую неделю омичей ждет холодная и дождливая погода. Сегодня, 30 мая, в городе сохранится ясная и теплая погода, воздух прогреется до +23 градусов. Завтра, 31 мая, столбик термометра покажет +13…+19 градусов. Будет идти дождь, гроза, выпадет 4.4 мм осадков.
В среду, 1 июня, в город придет похолодание. Пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +9…+17 градусов. В четверг, 2 июня, будет еще холоднее — +5…+10 градусов. Будет идти дождь, выпадет 3.3 мм осадков.
В пятницу, 3 июня, осадков не ожидается. Будет немного теплее, чем днем ранее, воздух прогреется до +5…+14 градусов. В субботу, 4 июня, характер погоды не изменится. В воскресенье, 5 июня, потеплеет до +6…+18 градусов.