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Лавров: Запад не отменит санкции после завершения военной спецоперации в Донбассе

30 мая, 15:45
Западные страны давно готовились ввести санкции в отношении России. Именно по этой причине ограничения едва ли будут отменены даже после завершения военной спецоперации в Украине.

Такого мнения придерживается руководитель МИД России Сергей Лавров.

Власти Соединенных Штатов, тесно контактируя с союзниками, продолжают заявлять о том, что антироссийские меры ограничительного характера будут сохранены и после того, как урегулируется украинский конфликт. Pravda.Ru пишет, что Сергей Лавров проинформировал об этом в интервью корреспондентам французского телеканала TF1.

Глава российского МИД выразил уверенность в том, что Запад активно стремится сегодня к созданию серьезных препятствий для эффективного развития нашего государства. Украина выступает в этой ситуации в качестве «разменной монеты», подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России полагает, что официальная Москва мешает Западу в утверждении однополярного мира, провозглашенного Соединенными Штатами при содействии «покорной Европы».

Ранее Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что подавляющее большинство государств Африки, Латинской Америки и Азии категорически против давления со стороны Запада.

 

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