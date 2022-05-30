Лавров: Запад не отменит санкции после завершения военной спецоперации в Донбассе

Власти Соединенных Штатов, тесно контактируя с союзниками, продолжают заявлять о том, что антироссийские меры ограничительного характера будут сохранены и после того, как урегулируется украинский конфликт. Pravda.Ru пишет, что Сергей Лавров проинформировал об этом в интервью корреспондентам французского телеканала TF1.