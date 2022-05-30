Лавров: Запад не отменит санкции после завершения военной спецоперации в Донбассе

Такого мнения придерживается руководитель МИД России Сергей Лавров.
Власти Соединенных Штатов, тесно контактируя с союзниками, продолжают заявлять о том, что антироссийские меры ограничительного характера будут сохранены и после того, как урегулируется украинский конфликт. Pravda.Ru пишет, что Сергей Лавров проинформировал об этом в интервью корреспондентам французского телеканала TF1.
Глава российского МИД выразил уверенность в том, что Запад активно стремится сегодня к созданию серьезных препятствий для эффективного развития нашего государства. Украина выступает в этой ситуации в качестве «разменной монеты», подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел России полагает, что официальная Москва мешает Западу в утверждении однополярного мира, провозглашенного Соединенными Штатами при содействии «покорной Европы».
Ранее Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что подавляющее большинство государств Африки, Латинской Америки и Азии категорически против давления со стороны Запада.