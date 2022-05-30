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Квалификация с ускорением. Омское учебное заведение заработало на кочегарах

Квалификация с ускорением. Омское учебное заведение заработало на кочегарах

30 мая, 15:52
Фото: 1MI

В Омской области кочегаров вместо месяца обучали один день

Бюджетная организация незаконно выдала документы об образовании.

Во время проверки прокуратуры выяснилось, что осенью 2021 года учреждение получило контракт от Центра занятости населения Полтавского района на обучение 16 безработных граждан по специальности «машинист (кочегар) котельной».

Все эти граждане действительно получили документ о повышении квалификации, однако проверка показала, что вместо одного месяца, или 160 учебных часов, обучение фактически проводилось в течение только одного дня, или 4 учебных часов. В связи с этим удостоверения о получении квалификации оказались недействительными, так как фактически обучающиеся не получили достаточных знаний и умений, посчитала прокуратура.

Тем не менее, учебное учреждение представило Центру занятости документы о том, что все обучение прошло в полном объеме, и получил 18 тыс рублей по госконтракту.

После прокурорской проверки по обнаруженному факту в отношении образовательного учреждения, название которого не приводится, завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». Ход расследования стоит на контроле у прокуратуры.

#Общество#Новости#Омск#Центр занятости#Профессия#Ольга Акамова
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