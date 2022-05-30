Квалификация с ускорением. Омское учебное заведение заработало на кочегарах

Все эти граждане действительно получили документ о повышении квалификации, однако проверка показала, что вместо одного месяца, или 160 учебных часов, обучение фактически проводилось в течение только одного дня, или 4 учебных часов. В связи с этим удостоверения о получении квалификации оказались недействительными, так как фактически обучающиеся не получили достаточных знаний и умений, посчитала прокуратура.