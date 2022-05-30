КТ показывает улучшение состояния легких после приема препарата “Промомеда”

Исследования показали, что инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, в случае применения данного лекарственного средства подавляется более чем у 90% пациентов.



Если сравнивать действие “Арепливира” со стандартной терапией, то улучшение клинических симптомов при заражении SARS-CoV-2 наступает в среднем на 4 дня раньше. Кроме этого, согласно данным компьютерной томографии, после применения препарата фиксируется улучшение состояния легких, пишет портал newizv.ru.