КТ показывает улучшение состояния легких после приема препарата “Промомеда”

Исследования показали, что инфекция, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, в случае применения данного лекарственного средства подавляется более чем у 90% пациентов.
Если сравнивать действие “Арепливира” со стандартной терапией, то улучшение клинических симптомов при заражении SARS-CoV-2 наступает в среднем на 4 дня раньше. Кроме этого, согласно данным компьютерной томографии, после применения препарата фиксируется улучшение состояния легких, пишет портал newizv.ru.
По мнению экспертов, если “Арепливир” применяется своевременно, то можно говорить о существенном улучшении прогнозов.
Во Временных методических рекомендациях Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (15-я версия) указано, что схема ранней и эффективной этиотропной терапии фавипиравиром уже на амбулаторном этапе имеет приоритет.
Также сообщается, что “Арепливир” предотвращает развитие тяжелых форм инфекции и минимизирует риск развития так называемого постковидного синдрома.
При коморбидных заболеваниях, а также в случае характерных для COVID-19 симптомов, если получен отрицательный результат при ПЦР-тестировании, применение фавипиравира (“Арепливира”) обосновано для предотвращения перехода болезни в более тяжелую форму.
Исследования показали, что препарат переносится пациентами легко, побочные эффекты, если имелись, носили легкий характер и не требовали не только отмены лекарства, но и коррекции курса.
Специалисты заявляют, что “Арепливир” эффективен для борьбы с различными РНК-вирусами, в том числе вызывающими грипп.