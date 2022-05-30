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Компания «Эталон» получила разрешение на строительство еще одного дома в Омске

Компания «Эталон» получила разрешение на строительство еще одного дома в Омске

30 мая, 20:29
Фото: 1MI
Речь о новом жилом комплексе «Зеленая река» с домами бизнес-класса и парковкой.

Компания «Эталон» получила разрешение на строительство многоэтажного дома по улице Волгоградская в Кировском округе. Речь о новом жилом комплексе «Зеленая река».

Известно, что будет возведен дом переменной этажности — от 7 до 10 этажей — общей площадью 9 330 кв метров. По проекту в доме планируется 101 квартира.

Напомним, на прошлой неделе «Эталон» попросил разрешение на снос 390 берез на улице Волгоградской. Деревья попадают в зону застройки. На «зеленой комиссии» просьбу одобрили.

Добавим, что ранее департамент архитектуры и градостроительства Омска уже выдал застройщику разрешения на строительство 7 многоквартирных домов.

#Новости#Омск#Строительство
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