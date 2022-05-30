Из омского «Авангарда» ушел нападающий Илья Каблуков

Свою хоккейную карьеру Илья Каблуков начал в 2004 году в фарм-клубе ЦСКА, а в 2006 перешел в основную команду. В 2018 году в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских Игр, а в сезоне 2020/2021 в составе «Авангарда» завоевал третий в своей карьере Кубок Гагарина.