Из омского «Авангарда» ушел нападающий Илья Каблуков

В составе омского хоккейного клуба вновь изменения. На этот раз команду покинул 34-летний нападающий Илья Каблуков. Его уход уже отражен в табло переходов «Авангарда».
В то же время на сайте московского хоккейного клуба «Динамо» появилось сообщение о переходе Ильи Каблукова в команду.
«Илья Каблуков — один из лучших нападающих оборонительного плана, который принесет немало пользы „Динамо“ как на льду, так и вне его. Показывает качественную игру при численном меньшинстве. Опытный хоккеист, который поможет молодым игрокам быстрее адаптироваться во взрослом хоккее. Лидер, боец и отличный центральный нападающий», — отзывается о хоккеисте генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин.
Отмеачется, что контракт с Каблуковым в «Динамо» рассчитан на один год и носит односторонний характер.
Свою хоккейную карьеру Илья Каблуков начал в 2004 году в фарм-клубе ЦСКА, а в 2006 перешел в основную команду. В 2018 году в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских Игр, а в сезоне 2020/2021 в составе «Авангарда» завоевал третий в своей карьере Кубок Гагарина.