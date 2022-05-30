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Из омского «Авангарда» ушел нападающий Илья Каблуков

Из омского «Авангарда» ушел нападающий Илья Каблуков

30 мая, 13:09
Фото: 1MI
Хоккеист перешел в московское «Динамо».

В составе омского хоккейного клуба вновь изменения. На этот раз команду покинул 34-летний нападающий Илья Каблуков. Его уход уже отражен в табло переходов «Авангарда».

В то же время на сайте московского хоккейного клуба «Динамо» появилось сообщение о переходе Ильи Каблукова в команду.

«Илья Каблуков — один из лучших нападающих оборонительного плана, который принесет немало пользы „Динамо“ как на льду, так и вне его. Показывает качественную игру при численном меньшинстве. Опытный хоккеист, который поможет молодым игрокам быстрее адаптироваться во взрослом хоккее. Лидер, боец и отличный центральный нападающий», — отзывается о хоккеисте генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин.

Отмеачется, что контракт с Каблуковым в «Динамо» рассчитан на один год и носит односторонний характер.

Свою хоккейную карьеру Илья Каблуков начал в 2004 году в фарм-клубе ЦСКА, а в 2006 перешел в основную команду. В 2018 году в составе сборной России стал чемпионом Олимпийских Игр, а в сезоне 2020/2021 в составе «Авангарда» завоевал третий в своей карьере Кубок Гагарина.

#Спорт#Новости#Омская область#Авангард#Хоккей#Ольга Акамова
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