IT-компании Германии нуждаются в российских специалистах

Как только началась военная спецоперация по освобождению Донбасса, официальные представители телекоммуникационного гиганта из Германии объявили, что прекращают все инвестиции в российские проекты. Руководство Deutsche Telekom намерено продолжать сотрудничать с российскими специалистами. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на информационное издание Handelsblatt.
В настоящее время офисы немецкой компании в России работают в штатном режиме. Замену российским разработчикам в других странах найти не удалось. Во избежание угрозы повторных санкций руководители Deutsche Telekom предложили россиянам найти новое государство для проживания, к примеру Турецкую Республику, однако, многие наши сотрудники ответили отказом.
Подавляющее большинство IT-специалистов сейчас продолжают жить и работать в Петербурге.