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IT-компании Германии нуждаются в российских специалистах

30 мая, 15:44
Немецкая компания Deutsche Telekom планировала покинуть Российскую Федерацию, однако, без наших IT-специалистов обойтись не смогла.

Как только началась военная спецоперация по освобождению Донбасса, официальные представители телекоммуникационного гиганта из Германии объявили, что прекращают все инвестиции в российские проекты. Руководство Deutsche Telekom намерено продолжать сотрудничать с российскими специалистами. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на информационное издание Handelsblatt.

В настоящее время офисы немецкой компании в России работают в штатном режиме. Замену российским разработчикам в других странах найти не удалось. Во избежание угрозы повторных санкций руководители Deutsche Telekom предложили россиянам найти новое государство для проживания, к примеру Турецкую Республику, однако, многие наши сотрудники ответили отказом.

Подавляющее большинство IT-специалистов сейчас продолжают жить и работать в Петербурге.

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