IT-компании Германии нуждаются в российских специалистах

Как только началась военная спецоперация по освобождению Донбасса, официальные представители телекоммуникационного гиганта из Германии объявили, что прекращают все инвестиции в российские проекты. Руководство Deutsche Telekom намерено продолжать сотрудничать с российскими специалистами. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на информационное издание Handelsblatt.