Гулять опасно! Больше 2.5 тыс омичей пострадали от ядовитых членистоногих

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, к 30 мая 2022 года в Омской области после укусов клещей за помощью обратились 2 583 человека. Это в 1.3 раза больше, чем в прошлом году. Несмотря на увеличение числа покусанных клещами омичей, ни одного зараженного инфекциями, которые переносят клещи, не зафиксировано.
Интересно, что среди снятых с омичей клещей некоторые все же были заражены опасными заболеваниями. Энцефалитом были заражены 0,8%, боррелиями — 5,3%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,6%, моноцитарным эрлихиозом — 0,3% клещей.
В Роспотребнадзоре отметили, что от клещей в этом году обработали 1 502 га, а прививки от энцефалита поставили порядка 40 тыс омичей.