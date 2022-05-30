Гулять опасно! Больше 2.5 тыс омичей пострадали от ядовитых членистоногих

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, к 30 мая 2022 года в Омской области после укусов клещей за помощью обратились 2 583 человека. Это в 1.3 раза больше, чем в прошлом году. Несмотря на увеличение числа покусанных клещами омичей, ни одного зараженного инфекциями, которые переносят клещи, не зафиксировано.