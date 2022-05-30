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Гулять опасно! Больше 2.5 тыс омичей пострадали от ядовитых членистоногих

Гулять опасно! Больше 2.5 тыс омичей пострадали от ядовитых членистоногих

30 мая, 17:21
Фото: 1MI

От клещей в Омской области пострадали 2.5 тыс человек

Ни одного заболевшего энцефалитом не оказалось.

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, к 30 мая 2022 года в Омской области после укусов клещей за помощью обратились 2 583 человека. Это в 1.3 раза больше, чем в прошлом году. Несмотря на увеличение числа покусанных клещами омичей, ни одного зараженного инфекциями, которые переносят клещи, не зафиксировано.

Интересно, что среди снятых с омичей клещей некоторые все же были заражены опасными заболеваниями. Энцефалитом были заражены 0,8%, боррелиями — 5,3%, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,6%, моноцитарным эрлихиозом — 0,3% клещей.

В Роспотребнадзоре отметили, что от клещей в этом году обработали 1 502 га, а прививки от энцефалита поставили порядка 40 тыс омичей.

#Город#Новости#Омск#Клещи#Болезнь#Заражение#Инфекция#Ольга Акамова
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