Эксперт: ЕС вряд ли введет эмбарго на поставки российской нефти

По словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, главы стран ЕС едва ли смогут договориться о реализации этой меры.
Фон дер Ляйен заявила в ходе саммита 30–31 мая, что если введение эмбарго на российскую нефть будет согласовано, президент РФ Владимир Путин сможет сразу же перенаправить невостребованное в ЕС топливо на международный рынок. В итоге власти РФ смогут выторговать за нее немалые деньги, которые впоследствии могут быть использованы для финансирования спецоперации на Украине, пишет pravda.ru со ссылкой на Reuters.
При этом эксперты уверены: Евросоюз вернется к вопросу о введении ограничений на поставки российской нефти в самое ближайшее время. Так что в теории такое эмбарго вполне может стать частью шестого пакета санкций ЕС.