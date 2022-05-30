Эксперт: ЕС вряд ли введет эмбарго на поставки российской нефти

Фон дер Ляйен заявила в ходе саммита 30–31 мая, что если введение эмбарго на российскую нефть будет согласовано, президент РФ Владимир Путин сможет сразу же перенаправить невостребованное в ЕС топливо на международный рынок. В итоге власти РФ смогут выторговать за нее немалые деньги, которые впоследствии могут быть использованы для финансирования спецоперации на Украине, пишет pravda.ru со ссылкой на Reuters.