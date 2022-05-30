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Эксперт: ЕС вряд ли введет эмбарго на поставки российской нефти

Эксперт: ЕС вряд ли введет эмбарго на поставки российской нефти

30 мая, 22:51
Фото: pixabay.com

Эксперт: ЕС вряд ли введет эмбарго на поставки российской нефти

Вероятность того, что Евросоюз (ЕС) введет запрет на поставки трубопроводной нефти из Российской Федерации весьма невысока.

По словам главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, главы стран ЕС едва ли смогут договориться о реализации этой меры.

Фон дер Ляйен заявила в ходе саммита 30–31 мая, что если введение эмбарго на российскую нефть будет согласовано, президент РФ Владимир Путин сможет сразу же перенаправить невостребованное в ЕС топливо на международный рынок. В итоге власти РФ смогут выторговать за нее немалые деньги, которые впоследствии могут быть использованы для финансирования спецоперации на Украине, пишет pravda.ru со ссылкой на Reuters. 

При этом эксперты уверены: Евросоюз вернется к вопросу о введении ограничений на поставки российской нефти в самое ближайшее время. Так что в теории такое эмбарго вполне может стать частью шестого пакета санкций ЕС.

#Общество
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