Экс-замминистра Степанова не смогла добиться передачи дела в свердловский суд

Дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере» будут рассматривать в Куйбышевском суде Омска. Ранее Город55 сообщал другие подробности уголовного дела на экс-главу Фонда регионального капремонта. От одного из своих «спонсоров» она, помимо прочего, получила 500 тыс рублей якобы на похороны родственника.