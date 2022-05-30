Экс-замминистра Степанова не смогла добиться передачи дела в свердловский суд

Верховный Суд РФ отклонил жалобу представителей бывшего замминистра энергетики и ЖКК Омской области, экс-главы фонда капремонта Марины Степановой, которую обвиняют во взяточничестве и коммерческом подкупе. Степанова настаивала на том, чтобы уголовные дела в отношении нее направили на рассмотрение «в любой районный суд Свердловской области».
В качестве аргументов представители Марины Степановой отмечают, что она прописана в Свердловской области. Также адвокаты обвиняемой сомневаются в объективности суда в Омске, так как представители суда сами платят взносы в региональный фонд капремонта, руководителем которого была Степанова.
В Верховном суде РФ посчитали, что объективных доводов для передачи дела в суд другого региона пока нет, и потому его продолжат рассматривать в Куйбышевском районном суде Омска.
«Доводы жалобы о несоответствии выводов суда установленным им фактическим обстоятельствам являются несостоятельными, оценка публикации в СМИ фотографии из материалов дела, судом в постановлении дана. Оснований не согласиться с выводами суда у Апелляционной коллегии не имеется. Отказом в удовлетворении ходатайства процессуальные права обвиняемой не нарушены», — говорится в определении Верховного суда РФ.
Дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере» будут рассматривать в Куйбышевском суде Омска. Ранее Город55 сообщал другие подробности уголовного дела на экс-главу Фонда регионального капремонта. От одного из своих «спонсоров» она, помимо прочего, получила 500 тыс рублей якобы на похороны родственника.