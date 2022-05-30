Длинные ползучие твари начали пожирать омские леса

Вчера, 29 мая, в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» омичка Наталья Блинова рассказала, что сейчас грибникам довольно сложно посещать леса. По словам женщины, леса «объедены», в них полно клещей.
Поход в лес в Кормиловском районе оставил много неприятных впечатлений из-за насекомых. При этом набрать грибов особо не получилось, все ограничилось семью коровниками.
«Собрали ведерко листа лесной ягоды для чая. Но и на ягоде полно гусениц. Отвратительно. Они были везде и на нас тоже. Гусеницы в этом году мельче, чем в прошлом», — рассказала женщина.