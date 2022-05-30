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Арест управляющего «Политотделом», ЧП с детьми и поражение в праймериз. Омск за день

Арест управляющего «Политотделом», ЧП с детьми и поражение в праймериз. Омск за день

30 мая, 21:36
Фото: 1MI
Понедельник в Омске — версия Города55.

В Омской области сегодня утонули еще двое детей. Трагически закончились купания в водоемах в Омском и Любинском районах. Погибли мальчики десяти и четырнадцати лет.

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Кроме того, ближе к вечеру МВД по Омской области объявило о поиске пропавшего школьника. 14-летний мальчик пропал почти сутки назад. Известно, что раньше из дома он не уходил. 

Срочно! В Центральном округе Омска пропал 14-летний подросток
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В Омской области на 48 часов задержан управляющий базы отдыха «Политотдел», где ранее в аквапарке погиб ребёнок.

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Бывший вице-спикер омского горсовета Юрий Тетянников проиграл праймериз «Единой России». Он заявлялся  по избирательному округу № 14. Набрал 240 голосов и занял второе место. Его опередил директор АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников, который набрал на 73 голоса больше.

Позже Юрий Тетянников объяснил поражение.

Бывший вице-спикер Омского горсовета объяснил поражение в праймериз новой должностью
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#Новости#Омская область
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