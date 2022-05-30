Арест управляющего «Политотделом», ЧП с детьми и поражение в праймериз. Омск за день

В Омской области сегодня утонули еще двое детей. Трагически закончились купания в водоемах в Омском и Любинском районах. Погибли мальчики десяти и четырнадцати лет.
Кроме того, ближе к вечеру МВД по Омской области объявило о поиске пропавшего школьника. 14-летний мальчик пропал почти сутки назад. Известно, что раньше из дома он не уходил.
В Омской области на 48 часов задержан управляющий базы отдыха «Политотдел», где ранее в аквапарке погиб ребёнок.
Бывший вице-спикер омского горсовета Юрий Тетянников проиграл праймериз «Единой России». Он заявлялся по избирательному округу № 14. Набрал 240 голосов и занял второе место. Его опередил директор АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников, который набрал на 73 голоса больше.
Позже Юрий Тетянников объяснил поражение.