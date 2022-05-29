В Омской области молодой парень украл у соседа раритетный мотоцикл

В полицию обратился 67-летний житель села Новокарасук Крутинского района. Сельчанин рассказал, что у него украли мотоцикл «ИЖ Юпитер» с люлькой. Полицейские выяснили, что злоумышленник пробрался во двор через незапертую дверь.



Сотрудники УМВД поговорили с жителями и узнали, что 20-летний парень прячет мотоцикл в заброшенном здании бывшей котельной. Там транспортное средство и нашли.



Оказалось, что за парнем числится не одна кража. В апреле он похитил незарегистрированное ружье у жителя деревни Заозерное. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел.