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В Омской области молодой парень украл у соседа раритетный мотоцикл

В Омской области молодой парень украл у соседа раритетный мотоцикл

29 мая, 13:56
Фото: 1MI
20-летний сельчанин собирался использовать мотоцикл для своих нужд. Ранее он похитил ружье у жителя другой деревни.

В полицию обратился 67-летний житель села Новокарасук Крутинского района. Сельчанин рассказал, что у него украли мотоцикл «ИЖ Юпитер» с люлькой. Полицейские выяснили, что злоумышленник пробрался во двор через незапертую дверь.

Сотрудники УМВД поговорили с жителями и узнали, что 20-летний парень прячет мотоцикл в заброшенном здании бывшей котельной. Там транспортное средство и нашли.

Оказалось, что за парнем числится не одна кража. В апреле он похитил незарегистрированное ружье у жителя деревни Заозерное. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел. 

#Общество#Новости#Омск#Полиция#Кража#Вероника Жукова
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