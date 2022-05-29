В Омске изменится маршрут движения 32 автобуса

Департамент транспорта омской мэрии изменил схему выезда автобусов 32 маршрута, который следует от Ж/д вокзала до улицы Бархатовой. Ранее об этом просили омичи.
Теперь по утрам автобусы будут забирать жителей Старого Кировска и вывозить их в центр Омска.
Уехать омичи смогут с остановок «Улица Авиационная», «Аэропорт местных линий» и «Улица 60 лет Победы» в промежутке с 5:49 до 6:25 часов.
Вечером, после 20 часов, при возвращении в парк автобусы также будут доставлять жителей Старого Кировска до этих остановок.
«В часы пик на этом направлении пассажиропоток достаточно большой, и маршруты № 17, № 394 и № 414 с трудом с ним справлялись. Теперь уехать из микрорайона утром и добраться до него вечером будет проще», — сообщил департамент транспорта.