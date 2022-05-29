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В Омске изменится маршрут движения 32 автобуса

В Омске изменится маршрут движения 32 автобуса

29 мая, 20:02
Фото: 1MI
Теперь по утрам он будет вывозить жителей Старого Кировска в центр города.

Департамент транспорта омской мэрии изменил схему выезда автобусов 32 маршрута, который следует от Ж/д вокзала до улицы Бархатовой. Ранее об этом просили омичи.

Теперь по утрам автобусы будут забирать жителей Старого Кировска и вывозить их в центр Омска.

Уехать омичи смогут с остановок «Улица Авиационная», «Аэропорт местных линий» и «Улица 60 лет Победы» в промежутке с 5:49 до 6:25 часов.

Вечером, после 20 часов, при возвращении в парк автобусы также будут доставлять жителей Старого Кировска до этих остановок.

«В часы пик на этом направлении пассажиропоток достаточно большой, и маршруты № 17, № 394 и № 414 с трудом с ним справлялись. Теперь уехать из микрорайона утром и добраться до него вечером будет проще», — сообщил департамент транспорта.

#Новости#Омск#Автобусы#Автобусный маршрут
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