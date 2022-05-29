Омское УДХБ заключило контракт с компанией, которой ранее переплатило за ремонт дорог

Город55 завершает серию публикаций о компаниях, которые в текущем году заключили крупные контракты на ремонт дорог в Омске. В этом материале мы расскажем об ООО «Строительная фирма «Континент», которому достался подряд на восстановление улицы в Советском округе.
«Старожилы»
На строительном рынке Омска «СФ «Континент» появилось в конце января 2006 года. С декабря 2010 года ее учредителем является предприниматель Абгар Айрапетян, а директором с лета прошлого года — Армен Саакян.
По сравнению с другими участниками, компания достаточно давно участвует в госзакупках: ремонтом и строительством дорог, зданий и благоустройством за бюджетные средства она занялась еще в 2010 году. Стартовали неплохо — 21 контракт на общую сумму свыше 32.1 млн рублей. Самым же удачным для «СФ «Континент» стал 2021 год — 8 договоров почти на 1 млрд рублей.
Что касается финансовых показателей, то в прошлом году общество показало выручку в 496.1 млн рублей, прибавив за год сразу 155%. А вот чистая прибыль оказалась куда скромнее: всего 1.4 млн рублей, но и тут был зафиксирован рост в 37%.
В текущем году у компании пока весьма скудные показатели: один контракт с БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» администрации города Омска на ремонт улицы Бородина за 46.4 млн рублей.
Переплатили
«Строительная фирма «Континент», как и второй герой наших публикаций — ООО «Сибдор», является частым гостем в арбитражных судах: за 12 лет зарегистрировано 52 производства, где компания выступает то в роли ответчика, то в роли истца. При этом 12 раз общество судилось с УДХБ. Последнее дело между этими субъектами было зарегистрировано в Арбитражном суде Омской области 30 марта 2022 года, а 6 апреля принято к производству. Согласно карточке дела, «СФ «Континент» пытается через суд взыскать с города 5.05 млн рублей.
Одно из самых интересных арбитражных дел, где фирма выступила в качестве ответчика, было зарегистрировано в конце 2021 года. Тогда в омский арбитраж поступило заявление от УДХБ о взыскании с «СФ «Континент» свыше 1.17 млн рублей неосновательного обогащения. Как значится в документах дела, 14 января 2020 года истец и ответчик заключили договор на ремонт участков дорог на следующих улицах в Омске:
Стоимость работ, указанная в контракте, составляла свыше 148.1 млн рублей. Однако затем УДХБ и «СФ «Континент» подписали несколько дополнительных соглашений, и сумма увеличилась до 155 млн рублей. При этом работы в итоге были выполнены на 148.7 млн рублей. УДХБ выставило компании штраф за некие просрочки и неисполнения на 100 тысяч рубле. За его вычетом акт приемки выполненных работ был подписан. Но с 1 июня по 11 августа 2021 года выполнение работ решила проверить Контрольно-счетная палата Омской области.
«Была проведена проверка законности и результативности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию регионального проекта „Дорожная сеть“ в пределах Омской городской агломерации в рамках государственной программы Омской области „Развитие транспортной системы в Омской области“ в 2020 году. В ходе документальной проверки исполнительной документации, визуальных осмотров и контрольных обмеров установлены неправомерно принятые и оплаченные работы на общую сумму — 1 172 179.20 рублей, в том числе: улица Магистральная — 701 778.00 рублей; улица Бархатовой — 355 401.60 рублей; проспект Губкина — 114 999.60 рублей», — указано в иске омского УДХБ.
В итоге 5 октября 2021 года в адрес «СФ «Континент» была направлена претензия на 1 172 179 рублей с требованием вернуть излишне уплаченную сумму. «СФ «Континент» на документ не ответила, и в итоге УДХБ пришлось обращаться в суд. Требования городского ведомства о возврате излишков в итоге были признаны обоснованными, и 5 мая 2022 года удовлетворил иск в полном объеме. Примечательно, что договор на ремонт улицы Бородина УДХБ заключил с «СФ «Континент» 25 апреля, когда еще не было решения по данному делу.
Добровольно-принудительно
Что касается штрафов за неисполнение обязательств по договорам и просрочек, то с 2015 года у «СФ «Континент» набралось 25 претензий от заказчиков. Взыскивают их как добровольно, вычитая из общей стоимости работ, так и принудительно — через суд.
В средине марта 2021 года СФ «Континент» получила подряд от УДХБ на сумму 285.6 млн рублей. Согласно договору, компания в срок до 1 августа текущего года должна будет отремонтировать сразу пять улиц в Кировском округе Омска:
Контракт был подписан 16 марта 2021 года, а уже 17 мая от УДХБ пришла первая претензия за ненадлежащее исполнение обязательств. В итоге к текущему моменту таких нареканий уже пять на общую сумму 800 тысяч рублей. Последнее из них датировано 7 февраля текущего года.
Самый крупный штраф в 300 тысяч рублей по этому договору «СФ «Континент» получила за недостающие документы: к актам о приемке выполненных работ не были приложены обязательные в таком случае пакеты исполнительной документации. Согласно договору, за каждое такое нарушение предусмотрен штраф в 100 тысяч рублей, а поскольку актов было три, то и сумма увеличилась до 300 тысяч. Отметим, что эти штрафные санкции будут вычтены из конечной стоимости выполненных по контракту работ.
Однако не всегда за такие промахи УДХБ удается взыскать средства в добровольном порядке, и тогда на помощь приходит суд. Так, 10 августа 2021 года Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск управления дорожного хозяйства и благоустройства на сумму более 1.1 млн рублей. Суть этого спора такова: 25 мая 2019 года с «СФ «Континент» был подписан контракт на ремонт участков дорог на Левобережье Омска:
Работы подрядчик выполнил, однако строительный контроль не устроило качество верхнего слоя асфальтобетона:
В результате «СФ «Континент» насчитали штрафов на общую сумму свыше 1.1 млн рублей и направили претензию, которую в добровольном порядке компания не удовлетворила. Суд в итоге постановил взыскать с ответчиков сумму претензий в полном объеме.
С таким положением дел в «СФ «Континент» не согласились и обжаловали решение первой инстанции сначала в апелляционном, а затем и в кассационном порядке, но в обоих случаях вердикт омского арбитража остался неизменным.
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После изучения «Строительной фирмы «Континент», становится видна хорошо знакомая картина: компания, за которой тянется шлейф недоделок, просрочек, штрафов и дефектов по ранее заключенным контрактам, без особого труда и по знакомой схеме, с минимальным снижением или как единственный поставщик, получает новые подряды на ремонт городских магистралей на десятки миллионов рублей.
При этом в истории с «СФ «Континент» возникают вопросы и к омскому УДХБ: городское ведомство сначала повышает стоимость работ в договоре, затем подписывает акт приемки, где сумма значительно ниже. Неужели не возникло сомнения в том, что работы в этом случае выполнены не до конца? Вдобавок к этому позже выясняется, что и за этот объем чиновники переплатили, и приходится взыскивать излишки через суд. Да и то переплату заметили лишь специалисты Контрольно-счетной палаты. А сколько еще таких контрактов, где подобные «переплаты» не были выявлены?
Итоги
После изучения компаний, которые в 2022 году получили самые крупные контракты на ремонт дорого, хочется сказать следующее. Годами, а иногда десятилетиями, на дорожном рынке Омска фигурируют одни и те же игроки. Причем контракты часто заключаются либо с единственным участником закупки, либо при минимальном снижении цены. И никого, судя по всему, это не смущает. Лишь ФАС иногда выявляет картельный сговор, в котором фигурирует та или другая фирма.
А потом начинаются танцы с бубном: что-то не доделали, где-то припозднились со сроками, где-то выявили дефекты. Затем идут штрафы, неустойки, пени, суды. И такая ситуация повторяется от договора к договору, из года в год. Но в последующем новые контракты на ремонт омских дорог зачастую получают те же самые компании.