Омское УДХБ заключило контракт с компанией, которой ранее переплатило за ремонт дорог

При этом в истории с «СФ «Континент» возникают вопросы и к омскому УДХБ: городское ведомство сначала повышает стоимость работ в договоре, затем подписывает акт приемки, где сумма значительно ниже. Неужели не возникло сомнения в том, что работы в этом случае выполнены не до конца? Вдобавок к этому позже выясняется, что и за этот объем чиновники переплатили, и приходится взыскивать излишки через суд. Да и то переплату заметили лишь специалисты Контрольно-счетной палаты. А сколько еще таких контрактов, где подобные «переплаты» не были выявлены?