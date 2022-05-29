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Омич решил организовать бизнес на украденных популярных куклах

Омич решил организовать бизнес на украденных популярных куклах

29 мая, 16:21
Фото: 1MI

Житель Омска попытался выкрасть игрушки из детского магазина

Он планировал продать их с хорошей скидкой.

Жителя Омска практически поймали за руку на выходе из магазина детских игрушек в торговом комплексе на улице 6-я Станционная.

Здесь 35-летний мужчина решил разжиться на популярных детских куклах Лол. Набрал полный рюкзак - 8 коробок, которые он мог продать почти на 9 тысяч рублей. Как позже рассказал злоумышленник оперативникам - так и планировал поступить. 

Однако на выходе сработала охранная система, вора задержали охранники.

Отметим, что это не самое страшное преступление на счету омича. За ним числятся причинение тяжелого вреда здоровью и кражи.

#Новости#Омск#Кража#Игрушка
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