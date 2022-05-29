Омич решил организовать бизнес на украденных популярных куклах

Здесь 35-летний мужчина решил разжиться на популярных детских куклах Лол. Набрал полный рюкзак - 8 коробок, которые он мог продать почти на 9 тысяч рублей. Как позже рассказал злоумышленник оперативникам - так и планировал поступить.