Из Омска нельзя будет улететь в 11 российских аэропортов

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 6 июня.
Под ограничение попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, что что ограничение полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России действуют с 24 февраля.