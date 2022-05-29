Город55
ГлавноеВсе новости
Из Омска нельзя будет улететь в 11 российских аэропортов

Из Омска нельзя будет улететь в 11 российских аэропортов

29 мая, 21:01
Фото: 1MI
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 6 июня.

Под ограничение попали аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ведомство рекомендовало российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что что ограничение полетов в некоторые аэропорты юга и центральной части России действуют с 24 февраля.

#Новости#Омск#Аэропорт#Омский аэропорт
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18