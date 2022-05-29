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Испугался турбулентности. После поединка в Омске боксеры помогли пассажиру самолета

Испугался турбулентности. После поединка в Омске боксеры помогли пассажиру самолета

29 мая, 14:11
Фото: 1MI

Летевшие из Омска боксеры помогли пассажиру с панической атакой

Пассажиру самолета стало плохо во время турбулентности, тут ему на помощь и пришли спортсмены.

Как сообщают «Известия», вчера, 28 мая, российский боксер-профессионал Дилмурод Сатыбалдиев и его коллега из Черногории Дилан Прашович помогли пассажиру самолета. Во время полета из Омска в Москву после турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» спортсмены заметили, как одному из пассажиров стало плохо.

Самолет попал в зону турбулентности, у пассажира началась паническая атака, он потерял сознание. Тут ему на помощь подоспели спортсмены. Они перенесли мужчину в более свободную зону. Там ему оказал помощь медработник, после чего мужчина пришел в себя.

#Общество#Новости#Омск#Самолет#Спортсмены#Бокс / Борьба#Вероника Жукова
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