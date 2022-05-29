Испугался турбулентности. После поединка в Омске боксеры помогли пассажиру самолета

Самолет попал в зону турбулентности, у пассажира началась паническая атака, он потерял сознание. Тут ему на помощь подоспели спортсмены. Они перенесли мужчину в более свободную зону. Там ему оказал помощь медработник, после чего мужчина пришел в себя.