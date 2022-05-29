ЧП с детьми, оперштаб по коронавирусу и возвращение брендов в Мегу. Омск за неделю

Новость № 1. Прошедшая неделя запомнится омичам сразу несколькими трагическими событиями с детьми. Причем сразу несколько страшных происшествий произошло за одни сутки.
Омичи несколько дней наблюдали в СМИ и социальных сетях за страшными событиями в семье Людмилы Ф. Напомним, женщина оставила дома двоих детей ночью, а когда вернулась, нашла их мертвыми — в квартире загорелся диван и малыши задохнулись.
В этот же день омичку задержали правоохранительные органы. Причем она даже не попала на похороны своих детей. Срок пребывания в камере закончился 28 мая (в этот день и хоронили детей), но в этот же день суд избрал для нее новую меру пресечения.
В тот же день, когда случился трагический пожар погибли еще двое подростков.
Новость № 2. На этой неделе на заседании оперштаба по коронавирусу продлили режим повышенной готовности, но при этом приняли долгожданное для омичей решение относительно масочного режима.
Новость № 3. На этой неделе сразу несколько иностранных магазинов одежды изменили названия. Ранее магазины House, Reserved и Cropp и Sinsay оказались закрыты. Однако после открытия их переименовали в «Xc», «Re, «Cr» и «Син».