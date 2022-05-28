Остался без зубов. В Омске ребенок серьезно пострадал после похода к стоматологу

С иском в Кировский районный суд обратилась мама пострадавшего мальчика. Она рассказала, что в феврале 2022 года привела ребенка на плановый осмотр к стоматологу в детский медицинский центр. На приеме врач «на глаз» сообщил, что ребенку нужно запломбировать четыре зуба — никаких снимков зубов врачи не провели.
Через несколько дней у ребенка начал болеть один из «вылеченных» зубов. Ребенка снова привели в медцентр, где ему наконец сделали снимок. После этого ребенка направили в другой филиал клиники на прием к стоматологу-терапевту. На осмотре врач без каких-либо инструментов отломила часть вылеченного зуба и пыталась достать корни зуба.
Несмотря на три капсулы анестезирующего вещества, ребенку на осмотре было очень больно, а в какой-то момент из полости рта без остановки стала течь кровь. Врач не смог продолжить лечение и пригласил другого специалиста, который дал направление на лечение к другому врачу.
Омичка больше не стала обращаться в эту клинику и нашла другого врача. Там ребенку сделали новые снимки, и оказалось, что все четыре зуба ребенку вылечили неправильно, и их нужно было удалять. Под общей анестезией ребенку удалили зубы.
После лечения омичка направила претензию в детский лечебный центр с требованием возместить моральный вред, но добровольно медцентр выплачивать компенсацию отказался. Теперь дело будут рассматривать в Кировском районном суде, сообщили в пресс-службе суда.