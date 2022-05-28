Остался без зубов. В Омске ребенок серьезно пострадал после похода к стоматологу

Через несколько дней у ребенка начал болеть один из «вылеченных» зубов. Ребенка снова привели в медцентр, где ему наконец сделали снимок. После этого ребенка направили в другой филиал клиники на прием к стоматологу-терапевту. На осмотре врач без каких-либо инструментов отломила часть вылеченного зуба и пыталась достать корни зуба.