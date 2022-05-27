В Сибири обнаружили фонтан, вызывающий отвращение

Отметим, в Омске в прошлом году также наблюдались проблемы с фонтанами. «Омскводоканал» вернул их на баланс мэрии, после чего выяснилось, что они требуют серьезного ремонта, денег на который в бюджете города не заложено. Впрочем, этой весной ситуацию удалось решить, фонтаны запустили как обычно в начале мая.