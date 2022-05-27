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В Сибири обнаружили фонтан, вызывающий отвращение

В Сибири обнаружили фонтан, вызывающий отвращение

27 мая, 18:33
Фото: 1МI
В Новокузнецке городской фонтан источает запах тухлой рыбы.

В Кузбассе этим летом проблемы с фонтанами. В Кемерове, несмотря на жару, их так и не запустили. Фонтаны оказались законсервированы, так как их просто некому обслуживать. В конце мая лишь объявили конкурс на поиск подрядчика.

А в Новокузнецке фонтан у городской администрации вызвал отвращение у жителей. Он пахнет тухлой рыбой, а в чаше образовалась грязная пена, сообщает «Сибдепо». В местной мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Отметим, в Омске в прошлом году также наблюдались проблемы с фонтанами. «Омскводоканал» вернул их на баланс мэрии, после чего выяснилось, что они требуют серьезного ремонта, денег на который в бюджете города не заложено. Впрочем, этой весной ситуацию удалось решить, фонтаны запустили как обычно в начале мая.

#Новости#Фонтаны#Вероника Жукова
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