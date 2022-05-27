В Сибири обнаружили фонтан, вызывающий отвращение

В Кузбассе этим летом проблемы с фонтанами. В Кемерове, несмотря на жару, их так и не запустили. Фонтаны оказались законсервированы, так как их просто некому обслуживать. В конце мая лишь объявили конкурс на поиск подрядчика.
А в Новокузнецке фонтан у городской администрации вызвал отвращение у жителей. Он пахнет тухлой рыбой, а в чаше образовалась грязная пена, сообщает «Сибдепо». В местной мэрии оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.
Отметим, в Омске в прошлом году также наблюдались проблемы с фонтанами. «Омскводоканал» вернул их на баланс мэрии, после чего выяснилось, что они требуют серьезного ремонта, денег на который в бюджете города не заложено. Впрочем, этой весной ситуацию удалось решить, фонтаны запустили как обычно в начале мая.