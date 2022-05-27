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Posted 27 мая 2022, 11:46

Published 27 мая 2022, 11:46

Modified 27 мая 2022, 11:46

Updated 27 мая 2022, 11:46

Депутат «Единой России» помог высадить шаровидные ивы вдоль дублера улицы Крупской

27 мая 2022, 11:46
Депутат Омского горсовета Сергей Грушичев откликнулся на просьбы жителей.

Сергей Грушичев вместе с омичами высадил 40 саженцев шаровидной ивы вдоль новой дороги-дублера по улице Крупская.

«Возвращение Омску звания города-сада — это наша общая задача. Каждый может внести свой посильный вклад. И если омичи проявляют желание и инициативу высадить молодые деревья на том и или ином участке, надо обязательно их поддержать. Мы приобрели 40 саженцев шаровидных ив и вместе с жителями высадили их между жилыми домами микрорайона „Прибрежный“ и автомобильной дорогой по улице Крупской», — сказал депутат «Единой России» Сергей Грушичев.

Партия «Единая Россия» реализует в Омске партийный проект «Городская среда». Благодаря ему строятся крупные дорожные объекты, в том числе дублер улицы 70 лет Октября. Однако частные инициативы депутатов тоже имеют большое значение.

Жители очень рады появлению зелени - ее не хватает в новом микрорайоне.

«Микрорайон новый,  но зеленых насаждений в нем не хватает, – говорит председатель КТОС «Прибрежный» Ирина Волкова. – Мы все заинтересованы в дальнейшем благоустройстве. Жители активно участвуют в озеленении. Но им необходима помощь администрации и депутатов в общем деле по созданию комфортной городской среды в нашем городе».

За высаженными деревьями впоследствии будут надлежаще ухаживать. Депутат и жители договорились, что проследят, как сажинцы приживутся, и при необходимости будут делать новые высадки.

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