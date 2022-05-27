Депутат «Единой России» помог высадить шаровидные ивы вдоль дублера улицы Крупской

Posted 27 мая 2022, 11:46
Published 27 мая 2022, 11:46
Modified 27 мая 2022, 11:46
Updated 27 мая 2022, 11:46
Сергей Грушичев вместе с омичами высадил 40 саженцев шаровидной ивы вдоль новой дороги-дублера по улице Крупская.
«Возвращение Омску звания города-сада — это наша общая задача. Каждый может внести свой посильный вклад. И если омичи проявляют желание и инициативу высадить молодые деревья на том и или ином участке, надо обязательно их поддержать. Мы приобрели 40 саженцев шаровидных ив и вместе с жителями высадили их между жилыми домами микрорайона „Прибрежный“ и автомобильной дорогой по улице Крупской», — сказал депутат «Единой России» Сергей Грушичев.
Партия «Единая Россия» реализует в Омске партийный проект «Городская среда». Благодаря ему строятся крупные дорожные объекты, в том числе дублер улицы 70 лет Октября. Однако частные инициативы депутатов тоже имеют большое значение.
Жители очень рады появлению зелени - ее не хватает в новом микрорайоне.
«Микрорайон новый, но зеленых насаждений в нем не хватает, – говорит председатель КТОС «Прибрежный» Ирина Волкова. – Мы все заинтересованы в дальнейшем благоустройстве. Жители активно участвуют в озеленении. Но им необходима помощь администрации и депутатов в общем деле по созданию комфортной городской среды в нашем городе».
За высаженными деревьями впоследствии будут надлежаще ухаживать. Депутат и жители договорились, что проследят, как сажинцы приживутся, и при необходимости будут делать новые высадки.